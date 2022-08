﻿Onkel Tom´s Hütte des MSC Kaltenkrichen im neuen Gewand

Stabile Zahlen, sonnige Aussichten – Vorfreude beim THW Kiel

Der THW Kiel strahlte am Dienstagnachmittag in Damp an der Ostsee mit der Sonne um die Wette. Der Trainer bleibt bis 2026, Dauerkartenverkäufe und ein stabiler Etat in Höhe von 13,5 Millionen Euro lassen die Verantwortlichen des Handball-Rekordmeisters gelassen auf die neue Saison blicken.