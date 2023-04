ORV Malente-Eutin: 50 Anmeldungen zur Sichtung der Goldenen Schärpe

Eutin. In den letzten Tagen haben die Vereinsmitglieder viel Zeit in den Platz investiert, um den Beteiligten bestmögliche Bedingungen zu schaffen. Am Samstag dominieren die Vielseitigkeitsreiter der Kl. A mit einem Stern den Tag, während der Sonntag im Rahmen einer kombinierten Geländeprüfung der Kl. E im Fokus der Sichtung zur Goldenen Schärpe steht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Goldene Schärpe mit langer Tradition

Die „Goldene Schärpe“: Der Deutschlandpreis der Ponyreiter ist ein bundesweiter Wettbewerb mit einer langen Tradition. 1972 wurde er ins Leben gerufen, um die Ausbildungsarbeit und -richtung auf dem Gebiet der Ponyreiterei nachhaltig zu beeinflussen. Nach dem Vorbild der Goldenen Schärpe Ponys wurde 2003 erstmals eine Goldene Schärpe für Pferde veranstaltet. Inzwischen hat die Goldene Schärpe ihre Qualitäten als Sprungbrett in den großen Sport nachhaltig bewiesen: So sind beispielsweise die Weltmeisterin 2014 und Mannschafts-Vize-Olympiasiegerin 2016, Sandra Auffarth, sowie ihre Olympia-Teamkollegin Julia Krajewski ehemalige Schärpen-Reiterinnen.

Das Turnier des ORV wird in diesem Jahr mit einem Rahmenprogramm aus Dressurprüfungen von der Klasse E bis M* unterfüttert. „Wir hoffen, dass unser großer Springplatz zum Sommerturnier im Juli wieder voll einsatzbereit ist und möchten die neue Saat vom Herbst daher noch schonen,“ erläuterte der erste Vorsitzende Horst Richtarsky den veränderten Prüfungsplan. Mit 680 Nennung, verteilt auf 350 Reiter und 550 Pferde scheint das Konzept gut angenommen zu sein, so dass der Verein an beiden Tagen von 8 bis 18 Uhr Programm anbietet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der aus der Not geborene neue Springplatz erhielt eine frische Umzäunung. Ein Plus auch für die weiteren Turniere des ORV, wenn sich hier wieder vorrangig die Dressurreiter vorbereiten. © Quelle: ORV

Für die Geländereiter bietet der Verein bereits am Dienstag die erste Trainingsmöglichkeit an, um sich mit dem Gelände vertraut zu machen. Am Donnerstag können dann die Dressur- und Springplätze zum Training genutzt werden. Nun hofft der Verein auf einigermaßen stabiles Wetter für das Wochenende und auf viele interessierte Zuschauer.