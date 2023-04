Osterfrieden im Storchennest von Holstein Kiel

Der 3:2-Auswärtssieg bei Hansa Rostock bescherte den Fans von Holstein Kiel einen Feiertag im doppelten Sinne. Die folgende Woche verlief im Lager der KSV entsprechend ruhiger. Aber mit dem 1. FC Nürnberg steht am Sonnabend das nächste schwierige Spiel an. Zudem machten Gerüchte um Noch-Kapitän Hauke Wahl die Runde.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

war es wirklich eine kurze Woche oder wurde man als Störche-Fan von der Euphorie getragen? Auf jeden Fall hat der 3:2-Sieg beim FC Hansa Rostock für aufgeheiterte Stimmung im Lager von Holstein Kiel geführt. Neben Ostereiern und drei Punkten dürften sich die Anhänger der KSV über die gefundene mannschaftliche Geschlossenheit des Teams gefreut haben.

„Ein erster Schritt in die richtige Richtung“, kommentierte Uwe Stöver den Auswärtserfolg von Holstein Kiel. Der Sportliche Leiter machte allerdings auch klar, dass das Team den Abstand zu den Abstiegsrängen verteidigen muss. Und das Spiel am Sonnabend steht unter ähnlichen Vorzeichen wie die vergangene Partie.

Nicht nur für Philipp Sander, der in seinem Geburtsort sein erstes Zweitliga-Tor erzielen konnte, auch für Fin Bartels gab es an den Feiertagen Grund zur Freude: Der 36-Jährige, der im Sommer seine Karriere beenden wird, wurde nach überstandener Verletzungspause erstmals wieder eingewechselt. Das letzte Pflichtspiel hatte Bartels am 11. November des vergangenen Jahres absolviert. Für seine „Abschiedstournee“ hat sich der unangefochtene Fan-Liebling nun noch einiges vorgenommen – wenn ihn die Adduktoren nicht ausbremsen.

Eine Siegesserie zum Karriereende wäre für Fin Bartels doch ein perfekter Abschluss der Profilaufbahn. Wohin die Laufbahn von Störche-Kapitän Hauke Wahl noch führen wird, steht bislang noch in den Sternen. Oder doch nicht? In dieser Woche gab es heiße Gerüchte, dass es den 28-Jährigen nicht über den großen Teich, sondern eher in Richtung Elbe ziehen wird.

Abseits des Platzes gab es in der Nach-Oster-Woche noch eine positive Nachricht: Holstein Kiel ist Ligaspitze – zumindest, was das Thema „Inklusion“ betrifft. Dementsprechend war KSV-Präsident Steffen Schneekloth auch voll des Lobes für die zuständige Fanbetreuung.

Gegen den 1. FC Nürnberg können wieder bis zu 55 Rolli-Fahrer das Spiel direkt im Stadion verfolgen. Insgesamt wurden im Vorfeld des Gastspiels der Franken im Holstein-Stadion bereits über 11000 Tickets abgesetzt. Für Spannung ist angesichts der Tabellenkonstellation auf jeden Fall gesorgt. Der Club rangiert in den „bösen Regionen“ der Tabelle und hat nur drei Punkte Abstand auf den Relegationsplatz, Holstein hätte mit einem Sieg hingegen die 40-Punkte-Marke geknackt. Das dürfte die friedliche Osterstimmung im Störche-Lager auch noch deutlich über die Feiertage hinaus verlängern.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Holstein-Wochenende.

Herzlichst,

Matthias Hermann, Holstein-Reporter

Zitat der Woche

„Dass ich im Ostseestadion eingewechselt wurde, war auf jeden Fall etwas Besonderes. Man hat es an der Reaktion der Zuschauer gemerkt, dass ich noch nicht ganz vergessen bin.“ Fin Bartels, ordnet die Pfiffe bei seiner Einwechselung gegen Hansa Rostock mit einem Grinsen ein

Bild der Woche

Philipp Sander (re.) erzielte in seiner Geburtsstadt Rostock in seinem 50. Zweitligaspiel sein erstes Tor für Holstein Kiel. Fabian Reese hatte die Störche technisch anspruchsvoll zum Ausgleich geschossen. © Quelle: Patrick Nawe

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

