﻿Packender Clásico: THW Kiel 30:30 gegen Barcelona

Dieser Handball-Clásico hielt, was er versprach: Am Donnerstagabend trennten sich der THW Kiel und der FC Barcelona in der Champions League mit 30:30 (14:18). Zuerst lagen die Zebras lange zurück, sahen dann in einer wilden Achterbahnfahrt wie der Sieger aus und brachten den Katalanen doch den ersten Verlustpunkt der Saison bei.

Kiel. Im Handball-Clásico ist alles möglich, und am Ende trennten sich der THW Kiel und der FC Barcelona am Donnerstagabend in der Champions League mit 30:30 (14:18). „Dieses Spiel war eine Achterbahn“, resümierte THW-Spielmacher Miha Zarabec nach 60 unterhaltsamen Minuten, die für die Katalanen den ersten Punktverlust in der aktuellen Königsklassen-Saison bedeuten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

THW Kiel muss auf den verletzten Eric Johansson verzichten

Stell dir vor, es ist Fußball-Weltmeisterschaft... und alle gehen zum Handball. Die Kieler Wunderino-Arena ist gut gefüllt an diesem Donnerstagabend im November. Es ist ja auch der Clásico des europäischen Handballs, wenn der deutsche Rekordmeister THW Kiel den FC Barcelona empfängt. Für die Zebras steht der Abend unter schlechten Vorzeichen: Rückraum-Shootingstar Eric Johansson hat sich im Abschlusstraining einen Mittelhandbruch in seiner rechten Wurfhand zugezogen. Nikola Bilyk – der nächste Halblinke – ist durch eine Erkältung gehandicapt. Superstar Sander Sagosen fehlt sowieso noch. Können die Kieler diese fehlende Kraft in ihrem Rückraum kompensieren?

Die Antwort sollen in diesem 30. Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten Domagoj Duvnjak als Regisseur sowie Harald Reinkind und Karl Wallinius auf den Halbpositionen geben. Nach rund zehn Minuten beim 4:9 aus Kieler Sicht lässt sich dahingehend Bilanz ziehen, dass Barça einerseits mit seiner französischen Rückraumwucht aus Timothey N’Guessan und Dika Mem zu imponieren weiß, mit Ludovic Fabregas und Thiagus Petrus im Abwehrzentrum verdichtet, über Aleix Gómez ins Tempo kommt. Auf der Gegenseite macht der THW Kiel kein schlechtes, ein gut strukturiertes, eher zentriertes Spiel, kann sich aber nicht belohnen. Harald Reinkind (7.), Domagoj Duvnjak (10.) scheitern an Weltklasse-Keeper Gonzalo Pérez de Vargas. Karl Wallinius kehrt in der 11. Minute nach vier Fehlversuchen zurück auf die Bank, macht Platz für Miha Zarabec, Duvnjak rückt nach links.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Alles anders: Hendrik Pekeler kommt ins Spiel, schöpft sofort Selbstvertrauen aus dem 7:9 (15.), macht im Verbund mit Patrick Wiencek der Barça-Offensive das Leben nun schwerer, während der ebenfalls eingewechselte Steffen Weinhold vorne Impulse setzt. Weinhold und Zarabec stemmen sich mit sehenswerten Einzelaktionen gegen diese überbordende individuelle Klasse der Katalanen. Und würde nicht ein Weinhold-Pass auf dem letzten Meter der ersten Halbzeit sein Ziel verfehlen, Pérez de Vergas ins leere Tor treffen – es wäre zur Pause alles knapper als das 14:18 nach 30 Minuten.

Wiederanpfiff: Niklas Landin steht jetzt zwischen Kieler Pfosten. Jetzt beginnt die wilde Fahrt in Zarabec’ „Rollercoaster“. Doch Barcelona bleibt auf der Siegerstraße. Weil Kiel viermal in Folge scheitert, sein Spiel ohne Einbeziehung der Außen gestaltet, haben sich die Verhältnisse bis zum 17:22 (40.) noch nicht geändert. Und hört denn dieses Pech gar nicht auf? Miha Zarabec verletzt sich am Finger (37.), sprintet mit Teamarzt Dr. Frank Pries in die Katakomben. Steffen Weinhold rückt in die Mitte, Zarabec kehrt mit Tapeverband zurück (41.).

THW Kiel – FC Barcelona 30:30 (14:18) THW Kiel: Mrkva (1.-30. Minute/6 Paraden), N. Landin (ab 31./8) – Duvnjak 5, Reinkind 3, M. Landin 3, Øverby, Weinhold 3, Wiencek, Ekberg 9/5, Fraatz 1, Dahmke, Zarabec 4, Schwormstede n.e., Wallinius, Bilyk, Pekeler 2. FC Barcelona: Perez de Vargas (1.-53. Minute/15 Paraden/1 Tor), Nielsen (bei einem 7m und ab 53./1) – Carlsbogård 1, Mem 4, Ariño 3, Wanne 1, Janc 5, N’Guessan 5, Gómez 4/1, Petrus, Cindric 2, Makuc n.e., Langaro, Richardson, Fabregas 3, Frade 1. Schiedsrichter: Vaidas/Mindaugas (Litauen) – Strafminuten: THW 6 (2x Wiencek, Øverby), FCB 4 (Mem, Frade) – Siebenmeter: THW 5/5, FCB 1/1 – Spielfilm: 0:1, 1:3 (3.), 4:8, 8:10 (17.), 10:12, 11:16 (25.), 14:18 – 16:21, 19:22 (42.), 22:26, 25:28 (54.), 30:28 (59.), 30:30 – Zuschauer: 9421 in der Wunderino-Arena in Kiel.

Jetzt sorgt Niklas Landin für Initialzündungen, pariert phänomenal gegen den freien Melvyn Richardson (46.), Zarebec wirft jetzt mit der linken Hand (24:26/52.), Ekberg fischt sich in Manuel-Neuer-Manier den Ball von N’Guessan, ist schon wieder vorne – Ausgleich (28:28/57.). Die Routiniers müssen es richten. Neunmal Ekberg, die Paraden Landins, die Wucht von Weinhold, Duvnjak. Momentum! Nichts ist mehr unmöglich! 30:28 (59.). Ein Spiel wie ein Looping in Dauerschleife. Weiter geht die wilde Fahrt mit einer Kieler Abwehr der Extraklasse, die einen 5:0-Lauf ermöglicht. 30:29 (60.), immer noch in Führung. Dann ist es ausgerechnet ein Pass zwischen Weinhold und Pekeler, der Barcelona den finalen Ausgleich ermöglicht. Ein letzter fataler Pfiff, der Ekberg auf dem Weg zu Tor Nummer zehn stoppt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Miha Zarabec: „Ein verlorener Punkt.“

„Ein verlorener Punkt, aber wir haben den Geist gezeigt, der in dieser Mannschaft steckt“, sagt Miha Zarabec, der zumindest annimmt: „Der Finger ist nicht gebrochen.“ Niclas Ekberg resümiert: „Wir waren nach der Pause eine andere Mannschaft.“

Sein Trainer Filip Jicha und Barcelonas Coach Carlos Ortega sind sich einig: „Ein großes Spiel“, sagt der Spanier. Jicha sagt: „Ich bin unglaublich stolz und habe nach der Pause gesehen, dass meine Jungs an sich geglaubt haben, dass alles möglich war. In den letzten Minuten haben meine Jungs eigentlich alles richtig gemacht. Zwei Pfiffe habe ich nicht verstanden...“