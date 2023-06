﻿Meister, Party, Gefühle: So feierte der THW Kiel mit seinen Fans die Meisterschaft

Kiel. Meistertitel Nummer 23 in Göppingen klargemacht, dann in der Wunderino-Arena die Sause gestartet – der THW Kiel feierte am Sonntagabend eine Handball-Party mit großen Emotionen. Besonders gefragt bei den Fans war vor allem einer: Niklas Landin.

„Wenn ich an seinen Abschied denke, habe ich schon ein nasses Auge“, gab THW-Fan Lutz Schäfer zu. Auch für Zebra-Anhänger Mirco Kellermann, der in die Arena gekommen war, um neben Niklas Landin auch Sander Sagosen, Miha Zarabec und Yannick Fraatz einen „würdigen Abschied“ zu ermöglichen, war der Däne im Tor „immer faszinierend“ und eine „Identifikationsfigur“.

Dass die Feierlichkeiten nicht wie gewohnt auf dem Rathausplatz stattfanden, nahmen die Fans sportlich. „Wir wollen einfach dabei sein, um die Mannschaft und die Saison zu feiern“, so Michaela Dorn. „Dieser Meistertitel ist schon etwas Besonderes, weil es noch so lange so eng war.“ Thorsten Krenz war nach Party-Stimmung: „Am schönsten ist es, wenn die Spieler vorne stehen und eskalieren.“

Etliche THW-Fans schon am Nachmittag auf den Beinen beim Public Viewing

Bereits am Nachmittag waren etliche Zebra-Fans auf den Beinen. Viele von ihnen verfolgten in Trikots bei meisterlichem Sommerwetter die Partie beim Public Viewing, erzeugten mit den THW-Schlachtrufen Heimspielatmosphäre – so wie unter anderem in der Forstbaumschule. Als der Schlusspfiff in Göppingen ertönte, war der Jubel auch noch in weiter Entfernung zu hören.

Die Fans harrten bis in den späten Abend aus. Der Flug? Verzögert. Dann um 21.22 Uhr – die Landung. Die Tür des Fliegers klappte vorsichtig auf, dahinter zeigte sich: die Schale. Großer Jubel bei den Fans, die so lange am Flughafen ausgeharrt hatten. Kapitän Domagoj Duvnjak und Niklas Landin waren die ersten, die zu sehen waren, die Trophäe nach oben stemmten. Noch größerer Jubel. Auf die Mannschaft warteten ihre Familien, emotionale Momente auf dem Rollfeld. Zebras, die ihre Kinder, ihre Liebsten in die Arme schlossen.

„Vermisstenfall“ nach der Heimreise im Charterflieger

Dort war auch nicht zu übersehen, dass auf der Heimreise das eine oder andere alkoholische Getränk zu sich genommen wurde. So mancher Spieler wankte aus dem Flieger, es soll sogar einen „Vermisstenfall“ gegeben haben. Rune Dahmke und Sander Sagosen tanzten, sangen: „Deutscher Meister ist nur der THW!“ In neun Cabrios machte sich der Konvoi über die B503 und die Eckernförder Straße auf in Richtung Wunderino-Arena.

Euphorie entflammte auch beim Ministerpräsidenten Daniel Günther, der die Zebras nach Spielende beglückwünschte: „Schleswig-Holstein ist stolz wie Bolle, dass die Meisterschale wieder im Norden ist.“ Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, der in Holtenau gratulierte, sagte vor dem Empfang im Rathaus am Montag: „Es gibt wenige Saisons, die so spannend waren wie diese. Ganz Kiel ist stolz auf Euch!“

Und auch Holstein Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke gratulierte, sagte: „Nach so einer sportlich herausfordernden Saison habt Ihr Euch den Titel wirklich verdient.“

Es dauerte schließlich bis 22.30 Uhr, ehe die Mannschaft die Bühne in der Wunderino-Arena betrat. Als erste zeigten sich die Linksaußen-Kollegen Magnus Landin und Rune Dahmke („Diese Meisterschaft ist nach all den Höhen und Tiefen besonders viel wert“) den ausgelassen feiernden Fans – in stylishen Zebra-Anzügen mit Shorts und Krawatte. Zum tanzenden Feierbiest avancierte Superstar Sander Sagosen, der den Verein verlässt und im Duett mit Miha Zarabec eine THW-Version von „Country Roads“ anstimmte.

Auch um 23 Uhr waren Innenraum und Unterrang noch immer mit Rekordmeister-Fans aller Altersklassen gefüllt. Sie sangen mit ihren Lieblingen im Chor und bekamen mit der Vertragsverlängerung von Schweden-Shooter Eric Johansson bis 2028 auch noch ein ganz besonderes Betthupferl präsentiert. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft – emotionales Finale der Saison 2022/2023.

