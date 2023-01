﻿Patrick Erras ist der Senkrechtstarter bei Holstein Kiel

Kiel. Es ist eine Geschichte, wie sie wohl nur der Fußball schreibt. Holsteins sanfter Riese Patrick Erras avancierte in der Hinrunde vom Bankdrücker zum Stammspieler. In der Sommer-Vorbereitung in Österreich stand der 1,96-Meter-Hüne noch auf dem Abstellgleis. Auch in den ersten beiden Saisonspielen bei der SpVgg Greuther Fürth (2:2) und gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:2) musste der 27-Jährige von draußen zusehen. In Fürth stand der gebürtige Amberger nicht einmal im Kader, gegen Lautern sah der 27-Jährige 90 Minuten von der Bank aus zu. Holstein und Erras – es schien wie ein bereits abgeschlossenes Kapitel nach zwei Spieltagen. Hinter vorgehaltener Hand wurde an der Förde bereits über eine Trennung beider Parteien gesprochen. Doch es kam anders.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von der Bank auf den Platz: Erras erkämpft sich einen Stammplatz

"Ich habe trotz der ersten schweren Wochen versucht, immer dranzubleiben, mich im Training anzubieten und Gas zu geben", erinnert sich Erras vor dem ersten Training im neuen Jahr (2. Januar, 14 Uhr) zurück und wirkt dabei klar und aufgeräumt. "Das war vielleicht mein Rezept, dass ich in dieser Zeit nie aufgegeben und sehr intensiv gearbeitet habe – über das geforderte Pensum hinaus. Das hat sich irgendwann ausgezahlt." Erst als Innenverteidiger nach dem Ausfall von Marco Komenda und später als Schaltzentrale im defensiven Mittelfeld – inzwischen ist Erras mit deutlich über 1300 Einsatzminuten in der Hinrunde nicht mehr aus der Startelf der Störche wegzudenken.

Trotzdem bleibt der 27-Jährige bescheiden. In großen Frust brach Erras beim schwierigen Saisonstart nicht aus, entsprechend blieb auch der Jubelsturm nach der guten Hinrunde eher klein. „Ich weiß, was ich kann. Wenn man an sich glaubt, dranbleibt und Gas gibt, dann wird die Chance irgendwann kommen“, so der KSV-Abräumer, der ergänzte: „Wenn man im Training nicht alles gibt, kann man im Spiel auch nicht funktionieren. Wenn man aber bei jeder Einheit an sich glaubt, dann klappt es auch im Spiel.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erras spielt dort „wo mich die Mannschaft braucht“

Erras’ beeindruckende Hinrunden-Bilanz: Nach den ersten beiden Saisonspielen hat der defensive Mittelfeldspieler keine einzige Zweitliga-Minute mehr verpasst. Erras ist zur Konstanten bei den Störchen geworden. Der Schlüssel dazu seien viele Gespräche gewesen, berichtet der 27-Jährige. „Es fand immer ein offener und ehrlicher Austausch mit Marcel Rapp statt. Er war immer korrekt zu mir und hat mir auch entsprechend die Rückmeldung gegeben, dass ich gut trainiere“, erinnert sich Erras, der auch jetzt, wo er längst zum Leistungsträger avanciert ist, für sich keine Lieblingsposition beansprucht. „Mir ist es tatsächlich egal, auf welcher Position ich spiele. Ich fühle mich mittlerweile auf allen drei Positionen, die ich bei Holstein Kiel bisher bekleidet habe, sehr wohl. Ich spiele am Ende da, wo die Mannschaft mich am meisten braucht.“

Lesen Sie auch

Aktuell ist es das defensive Mittelfeld, die klassische Sechs vor den Verteidigern. Bei der 2:4-Niederlage gegen Arminia Bielefeld gelang Erras auf dieser Position eine Torvorbereitung. Etwas besonderes für den 27-Jährigen, der seiner Mannschaft insgesamt eine ordentliche Hinrunde bescheinigt – aber auch Potenzial für mehr sieht. „Aus meiner Sicht ist in der Rückrunde noch einiges möglich, gerade wenn man betrachtet, dass noch 17 Partien zu absolvieren sind. Die letzten Wochen vor der Pause waren wir sehr gut drauf, hätten aber dennoch über die gesamte Hinrunde etwas mehr Punkte haben können. Daran gilt es, in der Rückrunde zu arbeiten und von den ersten Spieltagen an zu punkten“, gibt Abräumer die Marschroute für die kommenden Wochen vor.

Holstein-Kiel-Vorbereitungsplan ist eng getaktet

Damit das gelingt, reisen die Störche bereits am 8. Januar ins achttägige Winter-Trainingslager nach Oliva Nova (Spanien). Davor und danach stehen drei Testspiele gegen den VfL Osnabrück (7.1), CFR Cluj (11.1) und Arminia Bielefeld (14.1) an. Schließlich wartet vierzehn Tage später schon der Rückrundenauftakt gegen Greuther Fürth (28.1) auf die Störche. Stand jetzt mit Patrick Erras auf der Sechs, um der KSV den nötigen Rückhalt zu geben.