﻿Patrick Sopha führt Twisters Rendsburg als Kapitän durch die Saison

Neue Verantwortung beim BBCR

Der neue Teamkapitän der Rendsburg Twisters, Patrick Sopha, spricht viel mit Coach Max Rockmann auf der einen Seite und den jungen Talenten auf der anderen. Zum Heimspielauftakt in der Basketball-Regionalliga am Sonnabend setzt er darauf, dass der Spielplan von Beginn an umgesetzt wird.

