﻿Marco Huss, Peer-Mika Müller und Florian Paulwitz verstärken TS Einfeld

Fußball-Verbandsligist TS Einfeld verstärkt sich in der Winterpause. Mit Marco Huss, Peer-Mika Müller und Florian Paulwitz stoßen drei Spieler zu den Männern vom See, die im Abstiegskampf Impulse setzen sollen.

Einfeld. Aufsteiger TS Einfeld versucht nach der katastrophalen Hinrunde in der Verbandsliga Süd-West den drohenden Wiederabstieg zu vermeiden. Der Tabellenvorletzte verpflichtete Mitte Oktober bereits mit Miki Mladenovic einen erfahrenen Trainer, nun kommen in der Winterpause mit Peer-Mika Müller (USC Paloma II), Florian Paulwitz (SVT Neumünster II) und Comebacker Marco Huss (reaktiviert) drei neue Akteure an den Roschdohler Weg, die den Umschwung zur Rückserie einläuten sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

TS Einfeld holt „Rakete“ Peer-Mika Müller

Gerade auf Angreifer Huss ruhen große Hoffnungen, denn der 34-Jährige kann auf über 70 Spiele in der Oberliga zurückblicken. „Marco ist ein überragender Fußballer, den wir nach seiner Pause und Verletzung schnellstmöglich wieder fit bekommen wollen“, sagt TSE-Spartenleiter Daniel Bredtfeld. Peer-Mika Müller kommt aus der Bezirksliga Hamburg und gilt für die Einfelder Verantwortlichen als Wunschtransfer. „Mika hätten wir gerne schon im Sommer verpflichtet, aber da klappte es nicht. Er ist eine Rakete auf dem Platz“, so Bredtfeld und ergänzt: „Florian soll den Konkurrenzkampf in der Truppe anheben und sich beweisen.“