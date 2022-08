Personal-Rochaden: Das Zebra-Puzzle wächst

Die Saisonvorbereitung beim THW Kiel geht in die bei den Spielern beliebtere Phase. Auf die Grundlagen-Schinderei folgt nun der spielerische Feinschliff. Bei den Zebras und ihren nunmehr vier Neuzugängen ist der besonders wichtig. Mit Blick aufs Jahr 2024 deutete sich am Donnerstag bereits ein weiterer Wechsel im Kader an.

kaum haben in den knapp zwei Wochen nach Bekanntgabe seines sofortigen Transfers zum THW Kiel alle Zebra-Fans den Namen Karl Wallinius gelernt, vermeldete der Klub am Donnerstag den nächsten Neuzugang. Es tut sich was in Sachen Kaderplanung beim THW Kiel - in diesem Fall aber mit etwas mehr Vorlaufzeit. Und auch der Name ist in Handball-Deutschland nicht neu: Ab 2024 wird Lukas Zerbe das THW-Trikot tragen. Der Rechtsaußen spielt - wie einst sein Onkel Volker - beim TBV Lemgo Lippe, ist 26 Jahre alt, Nationalspieler und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den Zebras.

Was wird aus Ekberg und Ehrig?

Das wirft natürlich die Frage auf: Was passiert mit dem bisherigen Rechtsaußen-Duo Niclas Ekberg und Sven Ehrig nach der Spielzeit 23/24? Ihre aktuellen Verträge laufen dann aus, beide haben einen besonderen Status im Kieler Konstrukt: Ekberg ist eines der dienstältesten und erfolgreichsten Zebras, Ehrig mit seinen 22 Jahren, familiären Verbindungen über Ex-Zebra und Vater Thorsten und dem erfolgreichen Sprung aus der THW-Jugend zu den Profis ein Vorzeige-Spieler in Sachen Nachwuchsarbeit.

So scheint es wahrscheinlich, dass Ekbergs Zeit in Kiel sich nach dann zwölf Jahren und dem Status des Bundesliga-Rekordtorschützen dem Ende entgegen neigt. Wie Geschäftsführer Viktor Szilagyi das sieht, haben wir ihn natürlich gefragt:

Zunächst aber präsentiert sich der aktuelle neue THW Kiel am Sonntag seinen heimischen Fans. Beim KN-Cup mit den Zebras, dem HSV Hamburg und dem VfL Lübeck-Schwartau gibt es in der Wunderino-Arena nicht nur Handball-Action und für die Zebras den bisher größten Härtetest ihrer Vorbereitung. Auch Familienfest-Flair auf dem Vorplatz, Musik, gutes Essen und vier THW-Legenden mitten im Getümmel gehören dazu. Vorbeikommen lohnt sich! Den genauen Ablaufplan gibt‘s hier:

Trainer Filip Jicha scheint nach dem Trainingslager in Graz jedenfalls recht zufrieden mit dem aktuellen Stand der Vorbereitung, in der die Zebras am Mittwochabend Oberligist Hamburg-Barmbek mit 38:20 demontierten. Mein Kollege Tamo Schwarz hat im ausführlichen Interview mit dem Tschechen über die Erwartungen an die Neuzugänge, aber auch über seine persönliche Zukunftsplanung gesprochen.

Am besten machen Sie sich am Sonntag selbst ein Bild - immerhin ist der letzte Auftritt der Zebras in ihrem „Wohnzimmer“ schon wieder zehn Wochen her. Karten für den KN-Cup gibt es hier. Und falls Sie es nicht in die Arena schaffen, steht auf KN-online wie gewohnt der Liveticker zur Verfügung.

Zitat der Woche

Ich bin sehr angetan von den beiden jungen, neuen Schweden (Karl Wallinius und Eric Johansson, d. Red.). Sie wissen noch gar nicht, wie gut sie sind. Wir wollen aus diesem Rohstoff etwas Wertvolles machen. Filip Jicha, THW-Trainer

Zebra der Woche

Geschichte der Woche

