﻿Personalplanung bei Holstein Kiel: Diese 13 Spielerverträge laufen im Sommer aus

Bei 13 Spielern laufen am Saisonende die Verträge aus, 19 Profis sind nach aktuellem Stand über den 30. Juni hinaus an den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel gebunden. Eine Deadline in Sachen Personalplanung gibt es laut KSV-Sportchef Uwe Stöver nicht. Ein sportliches Risiko für die Rückrunde?

Kiel. Am 31. Januar (18 Uhr) schließt im deutschen Profifußball das Winter-Transferfenster. Doch der Blick des Zweitligisten Holstein Kiel geht deutlich intensiver in Richtung der Wechselperiode im kommenden Sommer. Bei 13 Spielern laufen nach aktuellem Stand die Arbeitspapiere am 30. Juni aus. 19 Profis sind demnach vertraglich auch in der kommenden Saison an die Störche gebunden. Viel Arbeit für KSV-Sportchef Uwe Stöver, der mit Platz acht nach der Vorrunde zumindest ein gewisses Maß an grundsätzlicher Planungssicherheit für die siebte Spielzeit im Bundesliga-Unterhaus in Folge hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vier Leit-Störche ab Sommer ohne Vertrag: Ohne Wahl, Reese, Mühling und Bartels droht der große Umbruch

Doch wie könnte das Gesicht der KSV-Mannschaft in der nächsten Serie aussehen, droht der große Umbruch? „Am Ende ist es unser Ansatz, eine gute Mischung aus jungen hungrigen und erfahrenen Spielern zu finden. Konkret wird sich das Team allerdings erst im Laufe der nächsten Monate zusammensetzen“, sagt Stöver. Mit Kapitän Hauke Wahl (28) sowie den Routiniers Fin Bartels (35) und Alexander Mühling (30) könnten drei prägende Figuren mit zusammen 577 Pflichtspielen im Holstein-Trikot den Klub verlassen.

Der im Sommer ebenfalls ablösefreie Fabian Reese (25/fünf Tore und vier Assists in dieser Serie) ist nach Auskunft seiner Berateragentur in den Fokus mehrerer Erst- und Zweitligisten gerückt. „Auch mit den vier Genannten stehen wir im intensiven Austausch. Alle haben in der Tat ihre Spuren in der jüngeren Holstein-Geschichte hinterlassen und spielen auch für die Zukunft in unseren Gedankenspielen eine Rolle. Inwieweit wir diese am Ende umgesetzt bekommen, bleibt aber abzuwarten“, so Stöver.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kleinere Brötchen an der Förde: Gehälter wie bei Hannover 96 sind Utopie in Kiel

Der Abschied des Zweitliga-Flankenkönigs Reese scheint angesichts äußerst lukrativer Angebote von höherklassigen Klubs für die mit deutlich kleineren Brötchen backende KSV unabwendbar. Für den nach Krankheit (Pfeiffersches Drüsenfieber) wieder in Top-Form befindlichen Wahl geht es derweil um den möglicherweise letzten „großen“ Vertrag seiner Karriere. Gehälter wie beispielsweise in Hannover werden die Störche weder zahlen können noch wollen. Die „Sport-Bild“ hatte kürzlich von 50.000 Euro pro Monat für Jannik Dehm berichtet. Der Ex-Kieler (acht Saisoneinsätze) ist bei den 96ern derzeit Back-Up für Stamm-Rechtsverteidiger Sei Muroya.

Offensiv-Dauerbrenner Bartels hingegen kann sich zum Ende seiner Laufbahn zwölf weitere Monate bei der KSV gut vorstellen. Wie auch der in Kronshagen wohnende Familienmensch Mühling, der als dienstältester Kieler (Vertrag seit 2016) allerdings auf eine längere Laufzeit seines Engagements hoffen dürfte. „Beide Seiten sind gewillt, dass es hier in Kiel für mich weitergeht. Aber es gibt noch nichts Konkretes zu berichten“, sagt der letzte KSV-Aufstiegsheld von 2017 im Kader.

Spannung in der T-Frage: Klagenfurts Keeper Menzel ein Kandidat für die Störche?

Spannung verspricht auch die künftige Besetzung zwischen den Pfosten. Avanciert die bisherige Nummer drei Timon Weiner (23) nach seiner Vertragsverlängerung zum ersten Stellvertreter hinter dem bis 2024 von RB Leipzig ausgeliehenen Tim Schreiber (20)? Dieses Konstrukt würde den Abgang des 2020 verpflichteten Thomas Dähne (28) nach Auslauf dessen Kontraktes im Sommer beinhalten. Eine Spekulationsspur führt in diesem Zusammenhang nach Klagenfurt. Seit 2020 steht der gebürtige Kieler Phillip Menzel (bis zur U 17 bei der KSV Holstein ausgebildet, danach VfL Wolfsburg) dort bei der Austria im Tor. 2024 endet dessen Engagement beim österreichischen Bundesligisten. Beraten wird der 24-jährige Sohn von THW-Kiel-Betreuer Michael „Memel“ Menzel, von „Kronnect GmbH“, der Agentur des früheren Kieler Kult-Keepers Kenneth Kronholm...

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lücken im Personalpuzzle: Offene Planstellen auf beiden Flügeln und in der Innenverteidigung

Offene Planstellen offeriert das aktuell für die Saison 2023/24 feststehende Aufgebot zudem in der Innenverteidigung sowie vor allem auf beiden Flügelpositionen – defensiv wie offensiv. Mit dem U 19-Nationalspieler Niklas Niehoff (18) steht immerhin ein große Hoffnungen weckendes Außenbahn-Eigengewächs auf dem Sprung in den Profikader.

Cheftrainer Marcel Rapp: Wir sind nicht bei „Wünsch Dir was“

Die maßgeblichen Personalplaner der Störche sind sich des sportlichen Risikos, das bei 13 ungeklärten Vertragssituationen für die Rückrunde besteht, bewusst, setzen aber auf die Professionalität der betroffenen Akteure. „Wären wir bei ,Wünsch Dir was’, dann sind bis zum Beginn der Rückrunde alle Entscheidungen getroffen. So wird es aber nicht sein“, orakelt Cheftrainer Marcel Rapp. Auch Stöver spielt auf Zeit: „Unser Ziel ist es, natürlich so schnell wie möglich wichtige Personalentscheidungen getroffen zu haben. Wobei da ja immer mehrere Parteien mitspielen müssen.“ Eine konkrete Deadline, so der 55-Jährige weiter, sei nicht markiert.