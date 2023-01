﻿Personalwechsel bei Rendsburg Twisters bringt vorerst keine Trendwende

Rendsburg. Die Twisters haben die Kehrtwende in der Basketball-Regionalliga nicht geschafft. Nach der Trennung von ihrem US-Profi Jo’Vontae Millner-Criss und der kurzfristigen Verpflichtung des Slowenen Mai Zvegla mussten die Rendsburger eine 65:71 (34:36)-Niederlage vor heimischem Publikum gegen die Baskets Juniors Westerstede einstecken.

Trainer Mahir Solo stellte Verbindung zu Mai Zvegla her

Die Wasserstandsmeldungen zum Spielerpersonal waren in den vergangenen Wochen ein Auf und Ab bei den Twisters. Nachdem zum Jahreswechsel die Trennung von Millner-Criss vollzogen wurde, gingen die Rendsburger gut genesen von der vorweihnachtlichen Grippe ins erste Training des neuen Jahres. Auch Tom Skorsch, der seit Anfang Oktober wegen einer Schulterverletzung pausieren musste, war wieder dabei. Die Verpflichtung eines weiteren Spielers war zunächst nicht sicher, dann aber konnte der slowenische Point Guard Zvegla engagiert werden. Die Verbindung hatte Twisters-Trainer Mahir Solo hergestellt, der die gleiche Sprache spricht. Zvegla will hier ein Studium beginnen.

In der Woche stieg der Slowene in das Training ein. Sein Einsatz im ersten Spiel nach der Winterpause war zwar noch nicht geplant. Der 18-Jährige wurde schließlich doch auf das Parkett geschickt. Aus persönlichen Gründen fehlten indes Ben Becker und Said Sharif. Gbenga Hansen hatte sich am Vormittag noch mit dem Team eingeworfen, wurde dann aber auf Corona positiv getestet und fiel aus.

Mai Zvegla fügte sich gut ins BBC-Mannschaftsgefüge ein

So ging das BBCR-Team mit neuen Konstellationen in das Spiel. Neuzugang Zvegla fügte sich gleich gut ins Mannschaftsgefüge ein. „Er spielt sehr physisch, passt gut zu uns“, befand Shooting Guard Lennard Willer. Der Slowene bekam an diesem Abend immerhin 22 Minuten Einsatzzeit und steuerte neun Punkte zum Twisters-Resultat ein.

Dennoch mussten die Rendsburger gleich zu Beginn einem Rückstand hinterherrennen. „Wir waren aber immer dran, hatten einige gute Runs. Die Intensität hat gestimmt und die Defense hat sehr gut agiert“, sagte Willer. Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten die Hausherren sogar die Führung übernehmen, waren stets auf Augenhöhe. „In den letzten zwei, drei Minuten lief bei uns dann aber nicht mehr viel zusammen. Unglücklich und ärgerlich, dass wir dieses Spiel verloren haben“, so Willer, der zudem bekannte: „Die Stimmung nach dem Spiel war natürlich schlecht.“

Nach der Niederlage zum Jahresauftakt folgen drei weitere Heimspiele

Die Niederlage gegen Westerstede war der Auftakt zu drei weiteren Heimspielen in Folge. Gegen Aschersleben (21. Januar), Oldenburg (28. Januar) und Königs Wusterhausen (11. Februar) sollten sich Punktchancen ergeben. In der Hinserie gelangen gegen diese drei Teams zwei Siege. Die kommenden fünf Wochen werden zur entscheidenden Saisonphase, in der sich zeigen muss, ob die Twisters nach der Niederlagenserie und dem Abrutschen auf Platz neun wieder den Anschluss an höhere Tabellengefilde schaffen. Die Abstiegszone ist nur einen Platz, aber immerhin vier Punkte entfernt.

„Wir gucken nach vorn. Jetzt haben wir erst einmal zwei Wochen Vorbereitungszeit, weil am nächsten Wochenende spielfrei ist. Wir müssen natürlich hoffen, dass sich Corona nicht nach der gemeinsamen Einheit mit Gbenga in der Mannschaft ausbreitet. Das sehen wir ein bisschen mit Sorge“, sagte Willer.

Twisters: Rixen (24), Sopha (10), Zvegla (9), Jacobsen (8), Philipp (5), Thiam (4), Willer (2), Skorsch (2), Dubbeldam (1)