﻿Petter Øverby ist beim THW Kiel angekommen

Die meisten Zeitstrafen, eine formidable Torquote, ein stiller Arbeiter – Petter Øverby ist in Kiel angekommen, hat sich an die hohe Schlagzahl im Handball-Hamsterrad beim deutschen Rekordmeister gewöhnt. Der 30-jährige spricht von einer neuen „Heimat“ und hat bei den Zebras noch viel vor.

Kiel. Hätten Sie’s gewusst? Die meisten Zeitstrafen, die (zweit-)beste Wurfquote, ein detaillierter Plan im Kopf und eine neue Heimat im Herzen. Die Rede ist von Petter Øverby – Kreisläufer, Abwehrarbeitstier, stiller Teilhaber am Erfolg des THW Kiel. Der 30-jährige Norweger, der im Sommer vom HC Erlangen kam, ist jetzt da. Im Hier, im Jetzt, in Kiel, hat sich akklimatisiert und hat viel vor.

Das kannte Øverby nicht: Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag und so weiter und so fort. Er kam aus dem fränkischen Bundesliga-Mittelstand, in dem europäischer Handball nur ein Traumszenario war. Jetzt sind drei Monate vergangen für den 106-maligen norwegischen Nationalspieler (82 Tore) im Kieler Hamsterrad, das sich auf drei Hochzeiten dreht, als gäb’s kein Morgen. „Die ersten Monate waren intensiv – und der letzte Monat bis Weihnachten wird nicht entspannter“, sagt Øverby, bläst zuerst mächtig die Backen auf, um dann sein herzlichstes Lachen folgen zu lassen, das ihm eine Hauptrolle in jedem Zahnpasta-Werbespot der Neunziger Jahre gesichert hätte.

Øverby: „Ich muss hier noch mehr auf meinen Körper aufpassen“

Øverby hat sich an den Kieler Rhythmus assimiliert, beklagt aber – wie viele seiner Kollegen – nicht die Vielzahl an Spielen. „Nein, der Handball ist nicht das Schlimmste, wir drei Kreisläufer teilen uns die Spielzeit jetzt ganz gut. Es sind eher die vielen Reisetage. Jetzt nach Wetzlar und zurück saßen wir 15 Stunden an zwei Tagen im Bus. Wenn wir um 20.45 Uhr in Celje oder Nantes spielen, sind wir um 3 Uhr zu Hause, schlafen um 4 Uhr, haben um 14 Uhr wieder Training. Ich muss hier einfach noch mehr auf meinen Körper aufpassen.“

Aufpassen, das heißt: Schlafen, schlafen, schlafen, gut essen, dazu „richtig gutes Krafttraining“. Das spürt auch Gyri. Øverbys Verlobte ist mit der Cavalier-King-Charles-Spaniel-Dame Sofie gerade für ein paar Wochen in der norwegischen Heimat, kehrt erst vor Weihnachten zurück nach Kiel. „Ich war letzte Woche kaum zu Hause, das macht dann keinen Sinn. Ja, unser Leben hat sich schon ein bisschen geändert.“ Und doch funkelt es in Øverbys Augen, wenn er sagt: „Gyri hat unsere Wohnung zu einer zweiten Heimat gemacht. Das ist wichtig. Du musst deinen Alltag mögen.“ Und Petter Øverby mag seinen Alltag, mag Kiel, genießt Spaziergänge an der Förde, findet Laboe „richtig schön“.

Bundesliga-Trefferquote von 80,65 Prozent

Doch die meisten Fahrten führen von Düsternbrook aus zum Trainingszentrum des THW Kiel in Altenholz. Als Hendrik Pekeler noch an seinem Achillessehnenriss laborierte, trug der Norweger noch mehr Verantwortung neben Patrick Wiencek im Innenblock, im Angriff am Kreis. „Jetzt ist Peke wieder da, und ich werde eher noch mehr Arbeit in der Abwehr leisten künftig.“ Aber warum eigentlich? Wenn der Kieler Zeitstrafen-„König“ mit 18 Hinausstellungen in den ersten 24 Matches (von denen Øverby kein einziges verpasst hat) in der Offensive den Ball bekommt, wird der meistens zu einem Tor veredelt. In der Bundesliga ist er mit einer Trefferquote von 80,65 Prozent (25 Treffer aus 31 Würfen) bestes Zebra mit Ausnahme von Neuling Yannick Fraatz (83,33 %), bringt es in der Königsklasse mit 76 Prozent auf einen ähnlichen Wert.

„80 Prozent sind auch mein persönliches Ziel. Ich will signalisieren: Du kannst mich anspielen, und dann geht der Ball meistens auch rein“, sagt Øverby und findet nichtsdestotrotz auch Spaß am defensiven Zerstören. „Jeder muss seine Aufgabe erfüllen, und dann funktioniert die Kette. Das finde ich gut. Ich habe Spaß, wenn die Mannschaft funktioniert.“ Dass dabei schon so manches Zwei-Minuten-Vergehen bei Øverby auflief, sei ganz normal: „Piet (Patrick Wiencek, d. Red.) und ich standen bisher ja fast immer in der Abwehr. Und durch die noch schnellere schnelle Mitte ist das Tempo einfach auch viel höher geworden.“

44-mal hat Petter Øverby bisher für den THW Kiel getroffen. © Quelle: dpa/Frank Molter

Auf jeden Fall hat Øverby einen klaren Plan: „Ich will die Bundesliga gewinnen, Meister werden, das ist das Wichtigste.“ Dann korrigiert sich der Norweger: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, nicht nur ich.“ Øverby lacht, freut sich auf die Weltmeisterschaft im Januar, blickt hinüber zu seinem Landsmann und Teamkollegen Sander Sagosen: „Er ist ziemlich entscheidend.“ Zweimal – 2017 und 2019 – gewannen die Norweger mit Øverby WM-Silber. „Wir wollen schon den nächsten, letzten Schritt auch machen. Dafür müssen alle gesund sein, müssen wir in unseren Tempohandball kommen.“ Statt Tempohandball jetzt erst einmal: Schlafen. Petter Øverby will gut auf seinen Körper aufpassen. In Kiel. In seiner neuen, zweiten Heimat, in der er einen ziemlich guten Plan ausgeheckt hat.