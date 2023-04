Pferdefestival Redefin: Ausflugsziel, Treffpunkt, Erlebnis

Redefin. Drei Tage lang geht es in Redefin um Spring- und Dressursport im internationalen Format, um Spannung, Ausblick in die Saison, starke Pferde und klassische große Prüfungen. Mit dabei ist Europameister André Thieme, der erst seit kurzem wieder aus den USA zurück ins heimische Plau am See gekehrt ist, außerdem auch Holger Wulschner (Passin) und Christin Wascher (Redefin).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pferdesportfans jeglichen Alters haben freien Zutritt, können zwischen den Plätzen bummeln, auf der Dressurtribüne logieren, in der Ausstellung auf einen Klönschnack zusammensitzen oder in der Reithalle oder am Dressurstadion bei der Vorbereitung zuschauen.

Turnierchef Kasselmann: Landgestüt Redefin „einfach ein Wohlfühl-Ort“

„Das Pferdefestival mit diesem Standort hat einfach eine hohe Anziehungskraft und großes Potenzial auf dem Landgestüt”, sagt Turnierchef Francois Kasselmann, „es ist für alle einfach ein Wohlfühl-Ort, man ist gern dort und das ist neben dem Sportprogramm ein ganz wichtiges Kriterium.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ex-Europameister Marco Kutscher (Bad Essen) ist wieder dabei, ebenso Felix Haßmann (Lienen), Sieger im Championat des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2022, Sören Pedersen (Dänemark) und Schwedens Douglas Lindelöw. Derbysiegerin Cassandra Orschel (Sehestedt) will das Pferdefestival erobern und Japans Eiken Sato, der 2022 Platz zwei im Großen Preis der Deutschen Kreditbank AG belegte und gerade erst Dritter bei Horses & Dreams im Großen Preis der DKB wurde, verriet: „Ich hab um Starterlaubnis gebeten, ich will unbedingt wieder kommen.”

CSI3* und CDI* als Olympia-Qualifikation 2024

Sowohl das CSI, als auch das CDI Redefin zählen zu jenen Standorten in Europa, die die Olympiaqualifikation ermöglichen. Im Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris 2024 sind dafür genau definierte Ergebnisse in Prüfungen auf hohem Level erforderlich. Das gilt weltweit und in allen reitsportlichen, olympischen Disziplinen.

Vier Touren, zwischen denen teilweise gewechselt werden kann, erlauben den Aktiven den individuellen und angepassten Einsatz ihrer Pferde beim CSI3* in Redefin. Zwei Weltranglistenprüfungen zählen zudem zu den begehrten Zielen mit dem Großen Preis der Deutschen Kreditbank AG am Sonntag und dem Championat des Landes Mecklenburg-Vorpommern “Land zum Leben” am Sonnabend. Letzteres gewann 2022 Felix Haßmann aus Lienen, der immer wieder gern nach Redefin kommt. Für ihn war MV das „Land zum Siegen” und das nicht zum ersten Mal, denn der einstige Deutsche Meister gewann vor mehreren Jahren bereits beide WRL-Springen an einem Wochenende.