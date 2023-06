Claas Christoph Gröpper siegt im schweren Parcours-Highlight

Hamburg. Die sportlich anspruchsvollste Herausforderung war eine Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse S, der Preis der Generalvertretung der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe, Agentur Nicolas Domnick-Tanriver. Und den dominierte ein Reiter, der sich an allen Tagen im Derby-Park bestens präsentierte und mehrere vordere Platzierungen mit nach Hause nahm: Claas Christoph Gröpper von der TRSG Holstenhallen Neumünster e.V.

Mit dem neunjährigen Holsteiner Wallach Here I Am v. Hermes de Luxe sauste er in der zweiten Phase in Bestzeit über die Hindernisse auf dem Hamburger Grün und sicherte sich die Goldene Schleife im 28 Teilnehmer starken Starterfeld. „Ich reite ihn seit anderthalb Jahren und seit wenigen Monaten auch in der schweren Klasse“, beschrieb Gröpper nach seinem Triumph sein Pferd, das er für Züchterin Anke Delfs-Junker ausbildet und fördert, glücklich. „Er ist immer konstant gut und macht hervorragend mit. Ich habe ein gutes Gefühl bei ihm.“

Überhaupt hat Gröpper, der in Oldenhütten einen Ausbildungs- und Verkaufsstall betreibt, das Pferdesportfestival gut gefallen: „Die Bedingungen hier sind top und das Event ist für uns eine super Chance, auf dem Derby-Platz zu starten. Gerade mit Pferden, die einen großen Galopp haben, macht das einen Riesen-Spaß.“ Für den Hamburger Sieger geht es nun beim Fehmarn Pferdefestival auf der Sonneninsel in wenigen Wochen weiter. Dorthin nimmt er seine Tochter Philine mit, die die Sichtung für die Deutschen Jugendmeisterschaften Children reiten wird. Auch die 13-Jährige war in Hamburg an den Start gegangen und hatte zwei Springprüfungen der Klasse L des Holsteiner Schaufensters gewonnen. Platz zwei in der schweren Zwei-Phasen-Springprüfung belegte Jaqueline Reese (ReitSF Looper Holz e.V.) mit ihrer Holsteiner Stute Flora v. Cascadello I vor Guilia Maria Schöttler (RFV Großenwiehe e.V.) mit ihrer elfjährigen Stute Nordika Z v. Numero Uno.

Abteilungswettkampf der Hamburger Reitvereine feiert Premiere

Am finalen Sonntag feierte das Pferdesportfestival eine Premiere: Zum ersten Mal wurde der Abteilungswettkampf der Hamburger Reitvereine in Klein Flottbek ausgetragen. Ursprünglich gehörte der beliebte Mannschaftswettbewerb zum Programm der Messe HansePferd, die nicht mehr stattfindet. Sechs Teams wollten bei dem Wettbewerb nun am neuen Standort dabei sein: Vier Reiter pro Verein traten an, zwei absolvierten mit ihren Pferden eine Dressurprüfung der Klasse A*, zwei eine Stilspringprüfung der Klasse A*. Die Ergebnisse wurden anschließend addiert. Die erste Mannschaft von RFV Kirchwärder v. 1926 e.V., angeführt von Tina Paul, belegte im Kampf um die Landesstandarte Platz eins, vor der RGS am Hainesch e.V. mit Mannschaftsführerin Maite Juliane Bieane und dem Team vom Norddeutschen und Flottbeker Reiterverein, das Anne Schlag anführte.

Die Sieger und Platzierten im Finale des Young Talent's Cup eingerahmt von Beate Schubert-Stehen und Anja Hillert vom Landesverband Hamburg. © Quelle: RathmannVerlag/Malina Blunck

Und noch für ein weiteres Highlight war das Turnier des Norddeutschen und Flottbeker Reitervereins wertvolle Bühne, nämlich für das Finale des Young Talent's Cups Dressur, eine Serie, die vom Landesverband der Reit- und Fahrvereine Hamburgs initiiert wird und die die Förderung des Dressurnachwuchses in den Fokus stellt. Die Gesamtwertung im Young Talent´s Cup Klasse A gewann Emma Bast (Nordd. u. Flottbeker RV), die Plätze zwei und drei belegten Anni Eva Fee Weiss (Equestrian Sport-Club e.V.) und Lina Martina Rohrwasser (RFV Vierlanden e.V.). Im Young Talent´s Cup der Klasse L wurde Luise Levien (Nordd. u. Flottbeker RV) zur Siegerin gekürt, vor Henry-Emilian Breuer (Nordd. u. Flottbeker RV) und Saphira-Draginja Kohlhoff (Nordd. u. Flottbeker RV).

Richterin Gabriele von Appen, hatte beim Pferdesportfestival einige Dressurprüfungen beurteilt und war begeistert: „Das waren erfreulich gute Darbietungen im Viereck. Viele der Kinder und Jugendlichen haben sich auf durchgehend gutem Niveau präsentiert.“ Und auch an Komplimenten für die Veranstaltung sparte die Richterin nicht: „Für die Nachwuchsreiter ist es eine tolle und wertvolle Möglichkeit, sich und ihre Pferde und Ponys in diesem Rahmen zu präsentieren. Sie können alle stolz auf sich sein.“

Claus Büttner, erster Vorsitzender des Norddeutschen und Flottbeker Reitervereins, zog eine zufriedene Bilanz: „Wir haben das Turnier mit der veränderten Ausschreibung so zum ersten Mal durchgeführt. Und dafür kann ich nur sagen: Besser geht es nicht. Für das nächste Jahr werden wir noch an ein paar Stellschrauben drehen. Aber so viele Reiter sind zu mir gekommen und haben sich für die schöne Veranstaltung bedankt. Das ist den Einsatz wert und Ansporn für 2024.“

