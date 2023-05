Pferdewoche auf der Reitanlage Glantz: Premiere für Spitzensport und Hoffest

Hohen Wieschendorf/MV. Mecklenburg-Vorpommern ist damit zum zweiten Mal binnen einer Woche ein „Hot-Spot” der Pferdewelt. Teilnehmer aus 16 Nationen treten im CSI4*/ CSI2* an, darunter alles, was in Mecklenburg-Vorpommern Rang und Namen hat wie Europameister André Thieme (Plau a.S.), Thomas Kleis (Wendorf), Holger Wulschner (Groß Viegeln) André und Lilli Plath (Timmendorf) und Christoph Lanske, dessen Zuhause die Reitanlage ist.

Pures Vergnügen: Hoffest auf dem Erdbeerhof trifft Spitzensport

Internationaler Spitzensport trifft dann zudem auf ein großes Hoffest, denn die Reitanlage liegt in unmittelbarer Nähe zum Erdbeerhof Hohen Wieschendorf. Sport und Hoffest verknüpft Inhaber und Initiator Enno Glantz zu einem großen Ereignis für große und kleine Besucher/innen. Es locken also sowohl internationale Springprüfungen, zwei große Showabende am Freitag und Samstag, als auch Mitmachzirkus, Barfußpfad oder Kunsthandwerkermarkt zum Bummeln, ausprobieren und staunen. All das auch bei freiem Eintritt auf dem Hof und an der Reitanlage.

Archivbild Hoffest in Delingsdorf vom letzten Jahr. © Quelle: Janne Bugtrup

Die Resonanz auf die DKB Pferdewoche am neuem Standort ist groß und dafür sorgt nicht nur die moderne Reitanlage mit ihren großzügigen Plätzen, sondern auch die höchst attraktive Dotierung: Schon am Mittwoch beginnt der Sport mit dem Preis der Glantz Equestrian AG in einem klassischen Fehler/Zeit-Springen um 13.30 Uhr. In 22 Prüfungen geht es von Mittwoch bis Sonntag um ein Gesamtpreisgeld von 275 500 Euro, allein der Große Preis der Deutschen Kreditbank AG ist mit 100.000 Euro dotiert.

Gute Konkurrenz

Der Olympiasieger 2000, Jeroen Dubbeldam und Gerben Morsink aus den Niederlanden sind genauso dabei wie der WM-Dritte Team (2018), Maurice Tebbel aus Emsbüren und sein Vater, der dreimalige Deutsche Meister und für die Ukraine startende Rene Tebbel. Richard Vogel (Marburg), Seriensieger in Großen Preisen und zuletzt Siebter beim Debüt im Weltcupfinale in Omaha, kommt gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, der Nationenpreisreiterin Sophie Hinners. Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) erobert ebenso die DKB-Pferdewoche.

Freuen dürfen sich die Pferdesportfans in Mecklenburg-Vorpommern zudem auf richtig gute Nachwuchsreiter, wie Christin Wascher (Redefin), die beim Pferdefestival vor zwei Tagen Platz fünf im Großen Preis der Deutschen Kreditbank AG mit Quincy belegte. Genauso auf den einstigen Junioren-Europameister Hannes Ahlmann (Reher) und auf Leonie Böckmann aus dem niedersächsischen Lastrup.