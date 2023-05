﻿Von Klasse E bis M: Die neuen Plöner Kreismeister

Einen Tag Dressur, einen Tag Springen: Wie im Vorjahr teilte der RV Klausdorf/Schwentine die Disziplinen bei seinem Pfingstturnier auf. Außerdem wurden die neuen Kreismeister des Reiterbundes Plön ermittelt.

Schwentinental. Am Pfingstwochenende war viel los auf dem Turnierplatz an der Dorfstraße im Schwentinentaler Ortsteil Klausdorf, denn der Reiterverein Klausdorf/Schwentine lud zum traditionellen Pfingstturnier. Wie bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Verein dafür entschieden, die Disziplinen auf die zwei Tage aufzuteilen. So stand am Sonnabend die Dressur im Fokus, auf bis zu drei Plätzen gleichzeitig ging es von der Klasse E bis zur Klasse M**. Am Sonntag wurde auf dem Hauptplatz gesprungen, von E bis M*, und auf einem der Dressurplätze wurden Wettbewerbe für den reiterlichen Nachwuchs veranstaltet.