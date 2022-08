﻿Plant Paderborn den Offensiv-Überfall auf Holstein Kiel?

Am Sonnabend steigt das Top-Spiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Paderborn 07 und Holstein Kiel. Während man an der Förde tunlichst das Wort „Spitzenspiel“ vermeidet, planen die Ostwestfalen einen Umbau der Angriffsreihen. Auf die Störche könnte ein Offensiv-Überfall warten.

Lukas Kwasniok, Trainer des SC Paderborn 07, will gegen Holstein Kiel die eigene Offensiv-Reihe umbauen und sich an die Dreierkette der Störche anpassen.

Kiel. „Wir haben sehr großen Respekt“, mahnte Fabian Wohlgemut, seines Zeichens Sportchef beim SC Paderborn 07, vor dem Duell am Sonnabend mit Holstein Kiel (13 Uhr, Liveticker auf KN-online). Wohlgemut weiß, wovon er spricht. Zwischen 2018 und 2019 war der heute 43-Jährige Geschäftsführer Sport an der Förde. Für den gebürtigen Berliner ist die Partie gegen die KSV somit ein großes Wiedersehen. In diesem Fall ein Wiedersehen mit besonderen Vorzeichen.

Denn: Die Begegnung zwischen den Ostwestfalen und den Störchen gehört in die Kategorie Spitzenspiel. Tabellenführer gegen Fünftplatzierten – beide Teams trennt nur ein Punkt. Einen entsprechend heißen Kampf erwartet auch Paderborn-Coach Lukas Kwasniok. „Entscheidend ist, dass es ein hochklassiges Spiel wird. Ich erwarte ereignisreiche 90 Minuten, in denen zahlreiche Tore fallen“, so der 41-Jährige. Das war schon beim letzten Aufeinandertreffen so, damals gewann Paderborn mit 4:3 bei den Störchen.

Rapp will nicht von einem „Spitzenspiel“ reden

Auch am Sonnabend erwartet die Störche in erster Linie viel Offensiv-Wucht. Mit Sirlord Conteh als einem der schnellsten Spieler in der Zweiten Liga und Torjäger Felix Platte (4 Tore in 4 Spielen) ist der Sturm der Ostwestfalen aktuell das Maß aller Dinge im Fußball-Unterhaus. SCP-Coach Kwasniok kündigte zudem angesichts der Dreierkette der Störche einen Wechsel in der vordersten Reihe an. „Es gibt zwei, drei Überlegungen, um Kiel vor Aufgaben zu stellen.“ Holstein Kiel muss demnach sogar mit noch mehr offensiver Gefahr der Ostwestfalen rechnen. Konkret: Neben Platte und Conteh könnten auch Marvin Pieringer und Robert Leipertz auflaufen. Dann hätten die Ostwestfalen nominell vier Stürmer auf dem Feld.

Die Partie gegen die Ostwestfalen als „Spitzenspiel“ zu titulieren, vermied Holstein-Trainer Marcel Rapp tunlichst. Stattdessen sei das Spiel eine Begegnung „von zwei Mannschaften in guter Verfassung.“ Nach dem durchwachsenen Saisonstart mit zwei Remis und dem Aus im DFB-Pokal ist der Übungsleiter der Störche in seinen Formulierungen weitaus vorsichtiger geworden. Ein Satz wie im Pokal („Das war unsere beste Saisonleistung“) kommt Rapp nicht mehr so schnell über die Lippen.

Patrick Erras: Vom Bankdrücker zum Stammspieler

Weitaus offensiver geht Patrick Erras an die Sache heran. „Paderborn hat eine gute Offensive. Wir müssen bereit sein und gut verteidigen“, erklärte der Abwehrspieler und fügte an: „Wenn wir wie gegen Magdeburg oder Braunschweig spielen, dann wird es schwer, uns zu schlagen.“

Auswärts beim 1. FC Magdeburg und im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig stand der 27-Jährige über die gesamte Spielzeit hinweg auf dem Platz. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Erras in den ersten beiden Partien noch keine Rolle spielte. Noch wichtiger wird der Verteidiger aufgrund des Ausfalls von Marco Komenda (Sehnenriss im Adduktorenbereich), da auch Stefan Thesker (Aufbau nach Achillessehnenreizung) noch nicht wieder gänzlich fit ist. Auch ein Startelfeinsatz von Hauke Wahl scheint möglich.

Felix Platte erwartet „sehr enges, aber auch wildes Spiel“

Besonders im Blickpunkt steht bei Paderborn Felix Platte, der sich ebenfalls auf die Begegnung freut. "Ich gehe von einem sehr engen, aber auch sehr wilden Spiel aus. Die Zuschauer werden einiges geboten bekommen", sagte der Stürmer KN-online vor der Partie im exklusiven Interview. Für welche Mannschaft es am Ende den besseren Ausgang geben würde, ließ Platte offen.