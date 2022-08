Plötzlich ist Holstein Kiel ein Spitzenteam

Das Fußball-Geschäft ist schnelllebig. Das musste auch Holstein Kiel feststellen. Nach den zwei Remis zum Saisonstart und dem Aus im DFB-Pokal wurden an der Förde die schroffen Töne lauter. Nach zwei Siegen in Folge sieht die Welt der Störche wieder ganz anders aus. Plötzlich steht die KSV in der Tabelle fast ganz oben und ist ein Spitzenteam. Mit dem SC Paderborn wartet am kommenden Sonnabend kein geringeres Team als den Tabellenführer.

Nach dem Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig will Holstein Kiel am kommenden Sonnabend beim SC Paderborn 07 den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren.

so schnell geht das im Fußball. Nach zwei Siegen in Folge, gegen den 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig, grüßt Holstein Kiel plötzlich aus der Spitzengruppe, hat gerade einmal einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer SC Paderborn. Dass ausgerechnet am kommenden Sonnabend (13 Uhr, Liveticker auf KN-online) das Spiel der Störche bei den Ostwestfalen steigt, verspricht eine interessante und hochklassige Begegnung. Die Stimmung an der Förde ist trotz des durchwachsenen Saisonstartes gelöst und wieder deutlich ruhiger als noch vor einigen Wochen. Daran ändert auch der bittere Doppel-Ausfall von Marco Komenda (Sehnenriss im Adduktorenbereich) und Lewis Holtby (Meniskus-OP) nichts. Gerade das Fehlen von Komenda aber wiegt schwer. Mit einer Rückkehr des Verteidigers noch in diesem Jahr ist nicht zu rechnen.

Umso wichtiger, dass die Störche vor der Saison entschieden haben, mit einem möglichst breiten Kader in die Saison zu gehen. So könnten neben Timo Becker auch Patrick Erras, Johannes van den Bergh, Simon Lorenz und Hauke Wahl auf der Position einspringen. Sorge verspürt auch Finn Porath, einer der Gewinner der letzten Wochen, keine. Der 25-Jährige hat sich im Mittelfeld seinen Stammplatz erkämpft. Grund dafür ist auch die taktische Umstellung, die die Störche in den vergangenen Wochen vollzogen haben.

Mit Paderborn wartet nun ein echtes Schwergewicht auf die KSV. Mit den schnellen Stürmern um Felix Platte oder auch Sirlord Conteh, den Porath noch aus seiner Zeit aus Hamburg kennt, stellt der SCP bisher den besten Sturm in der Zweiten Liga. Trainer Marcel Rapp ist entsprechend gewarnt, hofft allerdings, dass sich so auch „Räume ergeben“, die die Störche dann bespielen können. Eine intensive Partie steht bevor.

Deutlich weniger intensiv, dafür nicht weniger erfolgreich war die Wiederwahl von Steffen Schneekloth als Stellvertretender Sprecher des DFL-Präsidiums und als Sprecher der Zweiten Bundesliga. Der Präsident der KSV wurde am vergangenen Donnerstag in seinem Amt bestätigt und will in Zukunft trotz der „anstehenden Herausforderungen“ den „Solidaritätsgedanken mit Leben füllen“.

Zitat der Woche

„Es ist ein Spiel von zwei Mannschaften, die in guter Verfassung sind“ Marcel Rapp vermeidet vor der Partie in Paderborn das Wort "Spitzenspiel"

Bild der Woche

Bittere Szene für Holstein Kiel: Marco Komenda bleibt im Spiel gegen Eintracht Braunschweig nach einer Abwehraktion liegen, fasst sich sofort in die Leistengegend. Einige Tage später ist klar: Komenda hat sich Sehnenriss an den Adduktoren zugezogen und wird der KSV Monate fehlen. © Quelle: IMAGO/Eibner

