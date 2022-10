Plötzlich ist Holstein Kiel eine Spitzenmannschaft?

Zwei Siege in Folge, und plötzlich gehört Holstein Kiel zu den Spitzenmannschaften in der Zweiten Liga. Durch die Siege gegen Nürnberg (3:2) und Heidenheim (3:1) auf Tuchfüllung zum Relegationsplatz - das hätten in den vergangenen Wochen wohl eher weniger Leute prognostiziert. Mit Darmstadt 98 wartet nun ein echter Härtetest. Alles Wissenswerte gibt es vorab in der aktuellen Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.

Der Ausgleich am vergangenen Sonntag: Steven Skrzybski (re.) hämmerte den Ball zum 1:1 unter den Querbalken.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

manchmal geht im Fußball alles so blitzschnell. Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim hatte sich Holstein Kiel durch den 3:2-Sieg beim 1. FC Nürnberg gerade so im Tabellenmittelfeld der Zweiten Liga festgesetzt. Drei eigene Tore und einen Gegentreffer später trennen die Störche plötzlich nur noch sechs Punkte vom Relegationsplatz drei, auf dem aktuell der Hamburger SV steht. Eben jener HSV, der vor einigen Wochen noch klar und deutlich - zumindest ergebnistechnisch - mit 3:0 gegen Holstein gewonnen hatte. Plötzlich rangiert die KSV in ähnlichen Tabellenregionen wie Heidenheim oder Hannover 96. Allesamt Mannschaften, die man zu den Top-Teams der Liga zählt.

Dass Holstein durch den aktuellen Tabellenstand nun auch dazugehört, dem erteilte Kapitän Hauke Wahl schon wenige Minuten nach dem Abpfiff des Spiels gegen Heidenheim eine Absage. „Wir wissen, wo wir herkommen. Diese Liga ist brutal eng. Da muss man immer alles geben. Für mich haben wir heute die reifste Leistung der Saison gezeigt. Deswegen sind wir aber noch keine Spitzenmannschaft“, mahnte Wahl, ruhig und besonnen mit der aktuell sportlich guten Phase umzugehen. Dass sein Teamkollege Steven Skrzybski, der aktuell sogar die Torjägerliste der Zweiten Liga anführt, Woche für Woche trifft, macht es für die Störche natürlich einfacher. Der gebürtige Berliner hat einen echten Lauf.

Genau in diesen kollektiven Freudentaumel hinein verkündete Holstein Mitte der Woche das Hinrunden-Aus von Außenverteidiger Timo Becker. Der 25-Jährige hat sich im Auswärtsspiel in Nürnberg einen Riss am Muskel-Sehnen-Übergang des hinteren Oberschenkels zugezogen. Einen Ersatz hat Marcel Rapp mit Marvin Schulz für diese Position allerdings schon gefunden. Der eigentlich für das Mittelfeld verpflichtete 27-Jährige löste gegen Heidenheim viele Aufgaben als Außenverteidiger mit Bravour.

Geplatzt ist der Knoten zudem endlich bei Stürmer Kwasi Okyere Wriedt, der gegen Heidenheim seinen ersten Saisontreffer erzielte. Ein sehr emotionaler Moment für den 28-Jährigen, wie er im Nachgang berichtete. Schon in den Minuten vor seinem Tor hätte Wriedt durchaus treffen können, suchte sich allerdings den wohl schwersten seiner drei Torschüsse für den Erfolg aus.

Abseits des Feldes hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) inzwischen übrigens die Strafe für das Abbrennen von Pyrotechnik im Heimspiel gegen den HSV verhängt. Holstein muss 32.400 Euro zahlen, wobei 11.400 Euro für die eigenen sicherheitstechnischen Maßnahmen verwenden werden sollen.

Ob das zu einer Annäherung zwischen Fandachverband „Block 501″ und dem Präsidium der KSV führt, darf bezweifelt werden. In Darmstadt müssen die Störche wieder ohne Support auskommen. Einziger Trost: Seit dem Wegbleiben der aktiven Fanszene hat Holstein noch kein Spiel verloren. Ein Dauerzustand soll und darf ein leerer Fanblock deshalb aber nicht werden.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Flutlicht-Freitagabend und ein sonniges Wochenende.

Ihr Niklas Heiden

Holstein-Reporter

Zitat der Woche

Das hat mich alles fast zu Tränen gerührt KSV-Stürmer "Otschi" Wriedt zu seinem ersten Saisontreffer gegen Heidenheim

Bild der Woche

Die endgültige Entscheidung: „Otschi“ Wriedt (re.) hat Heidenheims Abwehrspieler Patrick Mainka abgeschüttelt und trifft zum 3:1-Endstand für die Kieler Störche. © Quelle: Uwe Paesler

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

