﻿Plötzlich spitze: Holstein Kiel im Steigflug

Kiel. Es ist nicht lange her, da hätte man dieses Szenario als wirklichkeitsfremd abgestempelt. Nun tritt es am kommenden Wochenende aber genau so ein: Holstein Kiel hat ein Spitzenspiel, auswärts bei Tabellenführer SC Paderborn (Sbd., 13 Uhr). Die Störche, die anfänglich kaum die Flügel ausgestreckt bekommen haben, befinden sich in der Zweiten Fußball-Bundesliga im Steigflug. Mit dem 3:0 gegen Eintracht Braunschweig hat der Auftrieb eine neue Dimension erreicht. Sie schweben fast, diese Kieler. Das kurzzeitig angekratzte Selbstbewusstsein? Feiert ein grandioses Comeback.

"Auch in Paderborn fängt es bei 0:0 an", sagte Steven Skrzybski schon kurz nach dem Abpfiff am Sonnabend mit Blick auf die nächste Aufgabe, "und man muss uns auch da erst mal schlagen." Eine Kampfansage, für die es gute Argumente gibt: Holstein Kiel als einzige Mannschaft in der Liga noch unbesiegt, hatte durch den Erfolg gegen Braunschweig zwischenzeitlich sogar Rang vier erobert, ist nach Ablauf des Spieltags Fünfter hinter dem HSV, der die Bielefelder Krise mit einem 2:0-Erfolg verschärfte. Und Skzrybski selbst? Traf zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren in einem Ligaspiel wieder doppelt.

Holstein Kiel übersteht den Kipp-Punkt – auch dank goldener Bank

Skrzybski, mäßig in die Saison gestartet, beim 2:1 in Magdeburg stark verbessert, nun geradezu glänzend, er ist ein Sinnbild, steht Modell für den Zustand dieser Mannschaft. "Ich spiele jetzt auf der Position, wo ich der Mannschaft am meisten helfen kann, wo der Trainer mir auch extrem viele Freiheiten gibt", sagte der 29-Jährige, erneut als Halbstürmer mit Gespür für Raum und Zeit aufgeboten, über seine neue Bedeutung fürs Kieler Spiel. "Und dann freue ich mich, wenn ich so zurückzahlen kann." 1:0 nach Korb-Flanke (12.), das in dieser Phase so wichtige 2:0 mit präzisem Schuss ins Eck nach Mühling-Zuspiel (73.) – ein idealer Nachmittag.

Der wurde es auch für seinen zweiten Assistgeber, noch so ein Sinnbild. Alexander Mühling, der beim ersten Heimspiel der Saison gegen Kaiserslautern (2:2) seine vielleicht schlechteste Leistung überhaupt im KSV-Trikot abgeliefert hatte, saß zunächst auf der Bank, sah von dort aus dominant und kombinationsstark auftretende Störche, die den Ball immer wieder ins Mittelfeld zirkulieren ließen, über die Flügel die Tiefe attackierten, Chancen erspielten. Und dann, beim Stand von 1:0, nach dem Seitenwechsel unter Stress gerieten (Trainer Marcel Rapp: "Wir wussten um die Gefahr der ersten Minuten nach der Pause, dass ein Spiel dann kippen kann"), einen starken Keeper Thomas Dähne brauchten. Und ihn, Alexander Mühling.

Der 29-Jährige kam in der 59. Minute, war einer von drei in jenem Moment eingewechselten Spielern, die namentlich jedem Zweitliga-Trainer das Herz höher schlagen lassen müssen: Mühling, Hauke Wahl, Fabian Reese. Eine Bank aus Gold. Sie beruhigten das Spiel, brachten die Ordnung zurück, setzten das Kombinationsspiel wieder auf die Schiene. Vor allem Mühling glänzte mit Ballsicherheit, Übersicht, Pressingresistenz, starken Pässen, traf fast selbst (68.), bereitete dann Skrzybskis Tor vor. „Er kam rein und hat es nicht nur gut, sondern herausragend gemacht“, sagte Rapp.

Rapp über Komenda: „Es scheint etwas Schlimmeres zu sein“

Wahls auffälligste Aktion bei seinem Heim-Comeback war derweil eine Super-Grätsche gegen Lion Lauberbach nach eigenem Fehler, vom Publikum mit Szenenapplaus gewürdigt (62.), Reeses die Vorlage zum 3:0 durch Benedikt Pichler (82.). Fürs Spiel gleichwohl haben sie mehr getan als das, veränderten die Statik gewinnbringend, und zwar im Wortsinne. „Kompliment an meine Einwechselspieler“, sagte Rapp. „Sie haben gezeigt, was für gute Fußballer sie sind.“

Das bezog sich auch auf den nur Minuten später gekommenen Aleksandar Ignjovski, der nicht nur Ignjovski-Sachen machte, also kämpfte bis zum Umfallen, sondern auch spielerische Harmonien erklingen ließ. Gleichwohl war seine Hereinnahme (65.) so nicht geplant. Sondern erzwungen durch die Verletzung von Marco Komenda, die das Tröpfchen Wermut in den Kieler Kelch rinnen ließ. Komenda blieb nach einer Abwehraktion am Boden liegen, fasste sich in den Bereich der Leiste. Eine Adduktorenverletzung steht im Raum, die genaue Diagnose wird für Montag erwartet. „Es scheint etwas Schlimmeres zu sein“, sagte Rapp. „Ich könnte mir vorstellen, dass er erst einmal nicht spielen kann.“

Komendas Ausfall mag ein neuerlicher Schlag sein. Aber wer solche Alternativen in der Hinterhand hat, braucht nichts zu fürchten. Paderborn kann kommen.