Podcast „Holstein eins zu eins“: 2:2 ist das neue 0:3

Folge 79 von „Holstein eins zu eins“: KN-Reporter Niklas Schomburg und Holstein-Experte Andreas „Opa“ Geidel sprechen über das, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Diesmal: Nicht Fisch, nicht Fleisch, diese Störche. Nach dem nächsten 2:2 in der Liga muss die KSV im Pokal bei Waldhof Mannheim ran. Richtungsweisend.

Kiel. Wieder nicht gewonnen, wieder nicht verloren, wieder 2:2. Holstein Kiel ist noch nicht so richtig in der neuen Saison angekommen – hat aber immerhin zwei Punkte mehr auf dem Konto als zum selben Zeitpunkt in der vergangenen Spielzeit, als die ersten drei Partien in der Zweiten Liga jeweils mit 0:3 verloren gingen. 2:2 ist das neue 0:3. Ist das nun gut oder schlecht?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo die KSV wirklich steht, wird der Sonntag zeigen. Können die Störche die Fehler und Schwächen, vor allem in Sachen defensiver Zugriff und offensive Kreativität, abstellen und mit dem Weiterkommen im Pokal den Saisonstart unter „ordentlich“ verbuchen? Oder wird mit einer Pleite und dem Ausscheiden ein veritabler Fehlstart daraus? Der Gegner Waldhof Mannheim bedeutet für Holstein ein undankbares Los. Und das Wiedersehen mit einer Zweitliga-Legende.

Über diese und andere Themen sprechen Holstein-Reporter Niklas Schomburg und Holstein-Experte Andreas „Opa“ Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.