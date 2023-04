Podcast „Holstein eins zu eins“: Acht Spiele auf Bewährung

Kiel. Was fällt einem noch Neues zur aktuellen Holstein-Situation ein? Gefühlt in jeder Woche bestimmen dieselben Themen die Gespräche rund um die Kieler Störche. Wieder nicht zu null gespielt, wieder einem Rückstand hinterhergelaufen, wieder nicht gewonnen, immer noch in der Krise. Die KSV trudelt den unteren Regionen der Tabelle entgegen, wirkt insgesamt ausgelutscht und zunehmend ratlos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eines vorweg: Uns fällt jede Menge ein. Immer. Auch nach einem 2:3 gegen Arminia Bielefeld und erst recht vor zwei so wichtigen Spielen gegen Teams, die noch hinter Holstein Kiel stehen, wie jetzt im Fall von Hansa Rostock und dem 1. FC Nürnberg. Bleiben die Störche auch in diesen beiden richtungsweisenden Partien ohne Sieg, verlieren sie gar, verschärft sich also die Krise immer weiter, dann – ja, dann gehen auch Cheftrainer Marcel Rapp wohl so langsam die Argumente aus.

Und selbst wenn die Mannschaft den Turnaround schafft, was zumindest einen Teil der aktuell aufgebracht die Entlassungen von Coach und Sportchef fordernden Anhängerschaft zwischenzeitlich beruhigen dürfte, sind die verbleibenden Partien der laufenden Saison von größter Wichtigkeit. Auch für den Trainer selbst. Marcel Rapp, die Mannschaft, beinahe das gesamte KSV-Konstrukt, sie sind auf Bewährung. Die Entwicklung zeigt in die falsche Richtung, der Trend ist negativ. Die Auswirkungen werden sich bis in den Sommer, bis in die nächste Saison ziehen. Thema Reißleine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie sieht die KSV der Spielzeit 2023/24 aus? Mit welchem Personal geht die von Aufsichtsratsboss Stefan Tholund zitierte Reise weiter? Nicht zuletzt: Wo geht sie weiter? Noch ist Zeit, um einen mehr und mehr bedenklichen Weg in eine andere Richtung zu lenken. Doch dafür braucht es kurzfristig eines: Siege, Punkte, Erfolgserlebnisse. Verlieren verboten gilt für Holstein jetzt mehr denn je in dieser Saison.

Über diese und andere Themen sprechen Holstein-Reporter Niklas Schomburg und KSV-Experte Andreas Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online.de und allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.