Podcast „Holstein eins zu eins“: Das „Ach Schade“-Gefühl

Folge 94 von „Holstein eins zu eins“: KN-Reporter Niklas Schomburg und KSV-Experte Andreas Geidel sprechen über das, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Diesmal: Erst souverän 4:1 in Karlsruhe, dann eine müde und irgendwie ärgerliche Nullnummer auf St. Pauli – die Störche zementieren ihre Mittelfeldposition. Da kann der Blick schon mal in Richtung Winterpause und Verträge plus Transfers schweifen...

Kiel. Die Englische Woche im Hinrunden-Endspurt ist im vollen Gange, und Holstein steht nach zwei Dritteln mit vier Punkten sehr gut da. Und doch ist da irgendwie ein „Ach, Schade“-Gefühl, nachdem die Störche im Anschluss an das gute 4:1 beim Karlsruher SC im Nordduell beim FC St. Pauli nicht über ein 0:0 hinauskamen. Ärgerlich war es, dass die KSV es nicht schaffte, ein Tor zu erzielen. Denn gegen solch schwache Kiezkicker war einfach mehr drin.

Dennoch: Die solide Position von Holstein Kiel in der Zweiten Liga sorgt für eine entspannte Vorweihnachtszeit. Doch die Winter- und WM-Pause verspricht auch viel Arbeit, vor allem hinter den Kulissen. 13 Verträge laufen im Storchennest im kommenden Sommer aus. Fragezeichen über Fragezeichen: Was passiert mit Thomas Dähne, der seinen Stammplatz im Tor gerade an Tim Schreiber verloren hat? Was ist mit der linken Außenbahn? Und wird es einen neuen Anlauf anderer Klubs auf Fabian Reese geben? Das letzte Heimspiel gegen Hannover 96 am kommenden Freitag könnte auch zum Schaufenster werden...

Über diese und andere Themen sprechen Holstein-Reporter Niklas Schomburg und KSV-Experte Andreas Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.