Podcast „Holstein eins zu eins“: Ein Kaiserreich für eine Schussmaschine!

Kiel. Der Sommer wird heiß, so viel ist sicher. Also Fenster auf! Nein, das hier wird keine Wettergeschichte. Es geht natürlich um den Transfermarkt. In der Sommerpause der Zweiten Liga, die nach den gespielten Relegationen nun für die kommende Saison komplett ist, bietet der Fußball-Wechselzirkus die wohl spannendsten Geschichten. Auch bei Holstein Kiel.

Denn dass die Störche noch mindestens drei Neuzugänge an Land ziehen wollen, ist kein Geheimnis. Innenverteidigung, linke Schiene und Sturm heißen die Zielkoordinaten. Und während es hinten „mit links“ gehen soll, also für die Außenbahn und die Position neben dem bereits fest stehenden Abwehr-Neuzugang Carl Johansson gern ein Linksfuß her soll, ist man für vorne auf der Suche nach einem Ballermann.

Und weil nichts schöner sein kann, als wenn der Name Programm ist, drängt sich ein vermeintlicher Kandidat für die Störche nahezu auf: Shūto Machino, japanischer Nationalstürmer mit beeindruckender Geschwindigkeit und Torquote, eine – dieses Wortspiel muss sein – echte Schussmaschine. Was ergeben sich da für Möglichkeiten? Auch wenn die KSV für den 23-Jährigen aus dem fernöstlichen Kaiserreich etwas in die Tasche greifen müsste, dürfte ein Transfer eine Win-Win-Situation sein. Stichwort Jae-Sung Lee oder auch Masaya Okugawa, der nach dem Bielefelder Abstieg ja auch gerade zu haben ist...

Weitere Zugänge bedeuten gleichzeitig eine gestiegene Wahrscheinlichkeit für weitere Abgänge. Und schlechtere Chancen für die drei Leihrückkehrer der Störche. Wobei das letzte Wort in der Personalie Ahmet Arslan wohl noch nicht gesprochen ist. Dessen Vertrag läuft aktuell noch ein Jahr. Bleibt er bei Holstein oder kassiert die KSV Ablöse? Will er es in Kiel noch mal versuchen? Oder lockt woanders eine andere Perspektive – und besseres Salär?

Über diese und weitere Themen sprechen KN-Reporter Niklas Schomburg und KSV-Experte Andreas „Opa“ Geidel in der neuen und vor der Sommerpause letzten Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online.de und allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.

KN