Podcast „Holstein eins zu eins“: Jetzt bloß nicht auf die Bremse treten!

Folge 107 von „Holstein eins zu eins“: KN-Reporter Niklas Schomburg und KSV-Experte Andreas Geidel sprechen über das, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Diesmal: Mit dem 3:2 bei Hansa Rostock hat die KSV den Klassenerhalt so gut wie eingetütet. Trotzdem müssen die Störche dranbleiben – besonders für Co-Trainer Dirk Bremser.

Philipp Sander (re.) erzielte in seiner Geburtsstadt Rostock in seinem 50. Zweitligaspiel sein erstes Tor für Holstein Kiel. Fabian Reese hatte die Störche technisch anspruchsvoll zum Ausgleich geschossen.

Kiel. „Endlich mal, ey!“ Wenig bringt die Lage bei Holstein Kiel so auf den Punkt wie dieser Ausruf von KSV-Cheftrainer Marcel Rapp nach dem 1:1-Ausgleich von Fabian Reese am vergangenen Sonntag. Binnen fünf Minuten rund um die Halbzeitpause drehte Holstein im Auswärtsspiel bei Hansa Rostock einen 0:1-Rückstand in eine 3:1-Führung, gewann am Ende mit 3:2 und dürfte sich damit aller Abstiegssorgen entledigt haben. Es geht doch!, möchte man den Störchen zurufen.

Und das tun wir auch. Geht doch! Auch wenn längst nicht alles gut war, das Spiel zwischenzeitlich nur schwer anzusehen und als Fan wohl noch schwerer zu ertragen war, es immer noch jede Menge Luft nach oben gibt – ebenso wie in der Krise der zurückliegenden Wochen gilt nun: Am Ende zählt das Ergebnis. Bei allem Nachholbedarf, bei allen Unsicherheiten der über das Saisonende hinaus dauernden Zukunft, bei aller berechtigten Kritik hat Holstein sich ein Stück weit freigeschwommen. Auf Platz acht der Tabelle. Irgendwie irre.

Und als biete der kommende Sonnabend nicht schon so genug Anreize, wie er so mit schönem Wetter und dem Vergleich zweier Traditionsklubs lockt, befreiter aufspielende Störche gegen unter Druck stehende Nürnberger präsentieren könnte, ist das Spiel zwischen KSV und dem „Club“ auch noch garniert durch das ganz besondere Duell auf den Trainerbänken. Zum ersten Mal trifft KSV-Co-Trainer Dirk Bremser dort am Spielfeldrand auf Dieter Hecking, seinen Cheftrainer und sportlichen Lebensgefährten für beinahe 20 Jahre.

Für „Bremse“ geht es gegen den FCN wie für alle Kieler um drei Punkte. Aber eben auch um ein bisschen mehr. Mindestens den Wetteinsatz im Duell mit Hecking, der nach zwei Trainerentlassungen in der laufenden Saison selbst das Ruder in die Hand genommen hat, bei den Franken vom Sportvorstand wieder zum Coach wurde. Und nun auf der Bank neben Bremser und den Störchen Platz nehmen wird – oder sind das mehr als nur flapsige Gerüchte, in denen es um eine gemeinsame Bank in der Mitte zwischen den Coaching Zonen geht...

Über diese und andere Themen sprechen Holstein-Reporter Niklas Schomburg und KSV-Experte Andreas Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online.de und allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.