Podcast „Holstein eins zu eins“: Moderne Fragen, Transfers und Frikadellen

Kiel. Puh, war das kalt in letzter Zeit! Kein Wunder: Das Wintertransferfenster ist geöffnet – zumindest bei uns. Und wir müssen direkt einen Abgang vermelden. Nein, nicht Fabian Reese, viel schlimmer! Wie der Podcast hiermit mitteilt, hat Mitbegründer und Co-Moderator Marco Nehmer „Holstein eins zu eins“ mit sofortiger Wirkung verlassen. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten alle Seite Stillschweigen.

„Marco Nehmer war eine tragende Säule, sein Weggang hinterlässt eine Lücke in unserem Kader. Nichtsdestotrotz wünschen wir ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg“, erklärte KN-Reporter Niklas Schomburg. Dem Vernehmen nach habe der Podcast bereits einen Nachfolger auf Nehmers Position gefunden: Nach unseren Informationen wechselt KSV-Experte Andreas „Opa“ Geidel, zuletzt bereits auf Leihbasis im Trikot von „Holstein eins zu eins“, vorbehaltlich eines bestandenen Medizinchecks fest auf die Kieler Studiobank.

Soweit zur Personalsituation. Und aufgrund seiner Verdienste um den Podcast bekommt Marco Nehmer sein großes Abschiedsspiel. Eine Specialfolge von „Holstein eins zu eins“, besser gesagt: „Holstein eins zu eins zu eins zu eins“! Mit doppelt so viel Man- (und Woman-)Power wie gewohnt erinnern wir uns an die vergangenen viereinhalb Jahre Holsteinberichterstattung, an die Höhen und Tiefen, die Kuriositäten, die besonderen Momente. Die eigenen Highlights und die etwas verpatzten Momente, an die Dinge, die sich ins Reportergedächtnis eingebrannt haben. Auf Trainingslager und Zweitligafußball in Corona-Zeiten.

Wir blicken hinter die Kulissen und legen die Insights auf den Tisch. Wie war das mit der Stuttgarter Frikadelle, Verzeihung, dem Fleischpflanzerl? Auf welch hinterlistige Art kam die KN als Informationen zum bevorstehenden Lee-Transfer nach Kiel? Wie lautete „the allerlast question“? Und vor allem: Was wissen die ach so tollen und selbsternannten KSV-Reporter und -Experten wirklich über die Störche und die modernen Fragen der heutigen Holsteinzeit? (Spoiler: erschreckend wenig)

Über diese und und noch viel mehr Themen sprechen Holstein-Reporter Niklas Schomburg, Ex-Holstein-Reporter Marco Nehmer, KSV-Experte Andreas „Opa“ Geidel und KN-Reporterin Kerstin Tietgen in der Spezialfolge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.