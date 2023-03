Podcast „Holstein eins zu eins“: Pfiffe für den Sieg

Folge 103 von „Holstein eins zu eins“: KN-Reporter Niklas Schomburg und KSV-Experte Andreas Geidel sprechen über das, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Diesmal: Gut gespielt – und doch wieder verloren. Die Störche stecken in einer veritablen Ergebniskrise. Das hat mit fehlender Qualität zu tun. Und auch mit fehlendem Druck? Der ist im Nordduell beim HSV am Sonnabend definitiv da.

Kiel. „Sieg und sonst nichts“ hatten wir gefordert. Bekommen haben wir eine gute bis ordentliche Leistung, die Rückkehr der Kieler Spielkultur – aber keine drei Punkte. Mann, Mann, Mann, das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Die Störche stecken in einer ausgewachsenen Ergebniskrise. Und das ist nun mal das, worauf es ankommt.

Eine Frage der Qualität, so viel ist klar. Bringt diese Mannschaft die PS nur nicht auf den Rasen? Oder wurde da am Kilometerzähler rumgeschraubt, und die Kiste ist am Ende gar nicht so überragend? Welche Rolle spielt dabei fehlender Konkurrenzdruck von der Kieler Bank? Welchen Anteil haben die vielen auslaufenden Verträge? Und die Verletztenliste? Was ist Pech und was selbstverschuldet?

Die Kieler Anhängerschaft zeigte ihren Unmut über die nächste Enttäuschung gegen ein Liga-Schlusslicht, die Frustration und Ratlosigkeit ob der KSV-Situation sowohl im Stadion als auch in den Sozialen Medien deutlich. Pfiffe gegen die Störche wie am vergangenen Sonntag gibt es nicht oft. Aber warum eigentlich nicht? Das schnelle 1:1 nach dem Rückstand Marke „aus heiterem Himmel“ gegen Regensburg hat doch gezeigt, dass zwischenzeitliche Pfeifentöne die Macht haben, etwas zu bewirken. Anzustacheln, aufzurütteln. In einer Situation wie dieser, wo irgendwie nichts so richtig hilft – braucht es da den Unmut von außen? Kurzum: Braucht Holstein Pfiffe für den Sieg?

Es wäre ein ganz anderer „Kieler Weg“. Und schon am Sonnabend beim Nordduell im Volksparkstadion sogar eine wünschenswerte Situation. Schließlich bedeutet eine pfeifende HSV-Arena, dass es Holstein einmal mehr gelingt, den großen Hamburger Nachbarn in dessen eigenen vier Wänden zu ärgern. Dort haben die Störche noch nie verloren! Bleibt das so, steht am Ende gar ein Kieler Sieg, lässt sich damit viel gutmachen oder zumindest kaschieren. Gibt es andererseits einen auf die Mütze, darf einem vor der anstehenden Länderspielpause veritabel angst und bange werden...

Über diese und andere Themen sprechen Holstein-Reporter Niklas Schomburg und KSV-Experte Andreas Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online.de und allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.