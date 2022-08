Podcast „Holstein eins zu eins“: Spektakel programmiert!

Folge 82 von „Holstein eins zu eins“: KN-Reporter Niklas Schomburg und Holstein-Experte Andreas „Opa“ Geidel sprechen über das, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Diesmal: 3:0 gewonnen, aber Marco Komenda verloren – ein lachendes und ein weinendes Auge bei der KSV. Es folgt: das Top-Spiel in Paderborn. Und ein Aufruf des Experten in Richtung DFL.

Marvin Schulz (re., gegen Braunschweigs Anton Leander Donkor) und Philipp Sander (li.) sind zwei der Sinnbilder für einen in der Breite hochwertig besetzten Kieler Kader.

Kiel. Was für ein Fußballfest! Ja gut, Holstein wackelte zu Beginn der zweiten Halbzeit kurz mal ganz gehörig, am Ende aber steht ein 3:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig vor fast voller Hütte bei tollem Wetter und Mega-Stimmung. Das Ganze konnte nur die Verletzung von Marco Komenda trüben, der mit Sehnenriss im Adduktorenbereich lange ausfällt. Ganz bitter für den Verteidiger, der schon in der vergangenen Saison ein echter Seuchenvogel war.

Nach vier Spielen ist die KSV als einziges Team der Liga unbesiegt, mit acht Punkten Tabellenfünfter und hat die zweitbeste Offensive des Fußball-Unterhauses. Nur eine Mannschaft hat noch mehr Tore geschossen als Holstein: der kommende Gegner SC Paderborn. In Ostwestfalen stehen die Zeichen auf Spektakel, wenn die Störche am Sonnabend an der Pader gastieren. Es wäre nicht das erste Mal...

Podcast „Holstein 1 zu 1“: Folge 82 jetzt hören

Ein paar Kilometer weiter ist der erste Zweitliga-Trainer seinen Job los: Bielefelds Uli Forte muss nach vier Niederlagen in den ersten vier Spielen gehen. Kontrastprogramm in Ostwestfalen. Und noch ein paar mehr Kilometer weiter stieg heute die DFL-Generalversammlung – ein Anlass für unseren Holstein-Experten, einen klaren Aufruf an den Dachverband zu richten.

Über diese und andere Themen sprechen Holstein-Reporter Niklas Schomburg und Holstein-Experte Andreas „Opa“ Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.