Podcast „Holstein eins zu eins“: Stadion-Umbau nur ein teurer Kompromiss?

Kiel. Nach dem Fast-Bundesligaaufstieg der Kieler Störche im Frühjahr 2018 wurden die Planungen für einen großzügigen Umbau des Holstein-Stadions erstmals konkret. Die vor fünf Jahren angedachte Fertigstellung des neuen Fußball-Tempels an der Förde war für 2023 (!) terminiert. In der Realität indes zeugt lediglich die steile Stahlrohr-Osttribüne von Fortschritt. Auch in der kommenden Saison, die für die KSV mittlerweile siebte in der Zweiten Bundesliga in Folge, dürfen die Kieler im Rahmen der Lizenzvergabe seitens der Deutschen Fußball Liga (DFL) nur mit einer Sondergenehmigung ihre Heimspiele am Traditionsstandort austragen.

Die Zeit drängt. Schon im Sommer 2024 sollen die ersten Abrissbagger anrollen. Der ehemalige Traum einer Luxusversion mit Parkhaus und Kongresszentrum ist geplatzt. Doch selbst die deutlich schlichtere Stadionvariante ist noch nicht endgültig am Reißbrett skizziert. Wie teuer könnte der Kompromiss werden (im Raum steht eine Investitionssumme von 70 bis 75 Millionen Euro)? Welche Tribüne muss als Erste weichen? Besteht die Gefahr, dass der unvermeidbare Umbau sich zu einer Kostenfalle für den Verein entwickelt? Müssen die Störche gar bis 2030 auf einer Baustelle auflaufen? Und überhaupt: Ist es noch zeitgemäß, dass die DFL unter den real existierenden ökonomischen und ökologischen Bedingungen derartige Lizenz-Vorschriften macht?

Über diese und andere Fragen diskutieren Holstein-Experte Andreas „Opa“ Geidel und Kristian Blasel, der als Chef der Lokalredaktion der Kieler Nachrichten stark in das Thema Stadion-Umbau involviert ist, in der brandneuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online.de und allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.

KN