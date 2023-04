﻿„Holstein eins zu eins“: Stress haben ab jetzt nur die anderen

Folge 108 von „Holstein eins zu eins“: KN-Reporter Niklas Schomburg und KSV-Experte Andreas Geidel sprechen über das, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Diesmal: 40 Punkte machen den Klassenerhalt so gut wie perfekt – die Störche können nun befreit aufspielen. Es steht eine ganze Reihe reizvoller Duelle gegen Spitzenteams an.

Kiel. Mit dem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg hat sich Holstein Kiel endgültig aller Abstiegssorgen erledigt, der Klassenerhalt ist auch rechnerisch nur noch Formsache. Die erreichte 40-Punkte-Marke sorgt für Glücksgefühle im Stochennest – mindestens genau so erquickend war die Leistung der KSV am vergangenen Sonnabend.

Engagement, Ordnung, defensive Stabilität und spielerische Akzente: All das stimmte bei Holstein. Ein von vorne bis hinten solider Auftritt ließ den – zugegebenermaßen erschreckend harmlosen – Gegner aus Franken gar nicht zur Entfaltung kommen. Das begann schon in der ersten Kieler Reihe beim Anlaufen des Gegners. Hólmbert Fridjónsson, Fabian Reese, Steven Skrzybski und der überragende Lewis Holtby setzten die „Clubberer“ unter Dauerstress. Der Lohn war nicht nur das 1:0, das am Ende zwar Slapstick-artig fiel, aber eben auch durch Galligkeit erarbeitet war.

Sah auch FCN-Coach Dieter Hecking so. Und schob durchaus einen kleinen Seitenhieb auf die eigene Truppe hinterher: „Fragen Sie mal die Kieler Abwehrspieler, ob die genau so gestresst waren.“ Antwort: Nein. Kapitän und Geburtstagskind Hauke Wahl und die anderen KSV-Defensivspieler verlebten einen verhältnismäßig ruhigen Nachmittag. Weil Nürnberg spielte wie ein Abstiegskandidat. Aber auch weil es die gesamte Störcheschar wirklich gut machte.

Was nun folgt, ist die Kür. Und die hat es einerseits in sich, bietet andererseits aber auch genügend Anreize für die eigene Performance. Gegen vier Teams aus den Top Fünf der Zweiten Liga geht es für die Störche noch, den Anfang macht das Spiel beim aktuellen Zweiten 1. FC Heidenheim am kommenden Sonntag, es folgt die Partie gegen Spitzenreiter Darmstadt 98. Das sorgt für Vorfreude, und vergoldet die vergangenen beiden Siege noch mal zusätzlich.

Zwei Erfolge genau zur rechten Zeit, um sich nun mit Anlauf in eine interessante Schlussphase der Saison zu werfen. Und dabei auch noch etwas für die Ewige Tabelle der Zweiten Liga zu tun: Die 500 Tore dürften bis zum Sommer noch fallen, es fehlen nur noch vier – allerdings auf der falschen Seite, nämlich bei den Gegentoren. Erzielte Treffer stehen „nur“ 484 in der Bilanz. Aber wer weiß...

Über diese und andere Themen sprechen Holstein-Reporter Niklas Schomburg und KSV-Experte Andreas Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online.de und allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.