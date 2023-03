Podcast „Timeout THW“: Wer „köstert“ den THW Kiel wach?

Können Domagoj Duvnjak (Mitte) und Co. den Schalter nach der Länderspielpause umlegen? Und was hat es eigentlich mit dem Gerücht um Gummersbachs Nationalspieler Julian Köster (re.) auf sich?

Kiel. Alles Krise, oder was? Platz drei in der Champions-League-Gruppenphase verspielt, den Sprung an die Bundesliga-Spitze verpasst – was ist da los beim Handball-Rekordmeister? Dieser Frage gehen KN-Redakteurin Merle Schaack und KN-Redakteur Tamo Schwarz in der siebten Folge von „Timeout THW“ auf den Grund.

Ist der Druck in der Zebraherde wirklich zu groß? Und können Domagoj Duvnjak und Co. den Schalter nach der Nationalmannschaftspause umlegen? Während sich Schaack und Schwarz beim „Zebra des Monats“ in dieser Folge nicht einig sind, richtet sich der Blick über den Tellerrand gemeinschaftlich gen Norden. Mit Simon Pytlick und Lukas Jørgensen hat die SG Flensburg-Handewitt doppeltes „Danish Dynamite“ verpflichtet. Hat der THW da eine Entwicklung verschlafen? Welche Baustellen tun sich im Kader von THW-Cheftrainer Filip Jicha auf? Und was hat es mit dem Wechselgerücht um einen Gummersbacher Nationalspieler auf sich?

All das diskutieren Tamo Schwarz und Merle Schaack in der neuen Folge von „Timeout THW“, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten, der auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.