﻿Kieler TV Adler heiß auf das Ostseederby gegen SV Warnemünde

Kiel. Das Duell der KTV Adler gegen den SV Warnemünde birgt schon als Ostseederby Brisanz in sich. Doch das Aufeinandertreffen in der Zweiten Volleyball-Bundesliga am Sonnabend (19 Uhr, Hein-Dahlinger-Halle) ist noch mehr: Jahresabschluss, Tag der Bilanz für Neu-Trainer Jan Maier mit dem Ende der Hinrunde und Chance zur Revanche für die Kieler nach dem verlorenen Pokalspiel im Oktober.

„Der Pokal nagt noch an uns. Die Niederlage wollen wir ausmerzen. Wir sind also voll motiviert“, sagt Maier. Was ihm Sorge macht, ist die Grippewelle: „Zuletzt waren wir nur zu acht im Training. Es wird Zeit, dass die Weihnachtspause kommt. Aber wir haben in Bocholt gezeigt, dass wir in der Breite gut aufgestellt sind und viele einspringen können“, so Maier, der damit mitten in der Analyse seines ersten halben Jahres bei den Adlern steckt.

In Sachen Saisonziel sieht der Adler-Trainer das Team auf Kurs: „Wir spielen als Fünfte im oberen Mittelfeld. Gegen die Top-Mannschaften aus Mondorf, Bitterfeld und Lindow haben wir zwar jeweils klare Heimniederlagen kassiert, waren da aber nicht voll besetzt. Inzwischen sind wir gewachsen. Wir orientieren uns an den besten Teams, und an guten Tagen können wir sie auch schlagen.“

Gerade die Mondorfer Tabellenführer hatten die Schwächen der Adler offengelegt. „Wir brauchen oft zu viele Versuche, um den Ball an den Boden zu kriegen. Unsere körperlichen Voraussetzungen sind nicht so ausgeprägt wie die der großen Mondorfer. Daher müssen wir die ganze Werkzeugkiste des Angriffs nutzen, müssen noch intelligenter spielen und Lösungen outside the box finden. Jenne Hinrichsen ist das beste Beispiel, um abseits des Offensichtlichen zu spielen. Da können die jungen Spieler einiges lernen“, erklärt Maier und sieht eine gute Entwicklung gerade beim jungen Neuzugang Gustaf Grawert: „Kompliment an Gustaf. Gegen Bocholt musste er für Jenne auf Außen einspringen, hat tadellos gespielt.“ Mittelblocker Jan Blocker sei zudem fest gesetzt: „Sein Block ist stark. Der Angriff muss noch effizienter werden. Da ist er auf mehr Höhe aus dem Zuspiel angewiesen. Hier muss die Abstimmung verbessert werden.“

An den Details wird weiter gearbeitet, die Richtung aber stimme, sagt der Trainer: „Die Mannschaft hat die Impulse aufgenommen. Wir wollten die Netzabwehr stärken, sehen immer häufiger Dreier-Blocks. Und die Feldabwehr ist sehr stark. Durch das Scouting von Joshua Winkelmann haben wir ausgeklügelte Matchpläne für jeden Gegner.“

Entsprechend gut sei auch die 100-Tage-Feedback-Runde mit dem Teammanagement ausgefallen: „Ich habe sehr positive Rückmeldung von der Vereinsführung bekommen. Mir macht es auf jeden Fall riesigen Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Ich kann mich als Trainer noch weiterentwickeln“, sagt Maier. Zum Beginn des neuen Jahres stehen dann auch die Gespräche mit den Spielern über die kommenden Spielzeiten an. Im Januar/Februar sollen die Planungen abgestimmt werden, um rechtzeitig die Richtung für 2023/24 festzulegen. Die Trainer-Personalie ist schon geklärt. Jan Maier: „Ich bin dabei!“