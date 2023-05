﻿Pokalsiegerbesieger THW Kiel bezwingt die Löwen und baut die Tabellenführung aus

Mannheim. Bunt, bunter, schwarz und weiß: Der THW Kiel hat seine Tabellenführung in der Handball-Bundesliga gefestigt, profitiert zusätzlich von der 28:32-Niederlage der Füchse Berlin in Stuttgart. Im Topspiel bei Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen siegten die Zebras am Mittwochabend mit 31:27 (15:11). Sander Sagosen glänzte mit sieben Treffern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

20 Grad Celsius, die Sonne knallt auf den Luisenpark und lässt die Tulpenfelder der Bundesgartenschau („Buga“) in 50 Schattierungen von Bunt leuchten. Mit der Buga um die Wette strahlt an diesem Tag zwischen Rhein und Neckar der Kieler Rückraumspieler Karl Wallinius. Nach viereinhalb Monaten feiert der am Knie operierte Schwede sein Comeback im Kader des Handball-Rekordmeisters, der indes bis zum Saisonende auf Linkshänder Steffen Weinhold (Schulter-OP) verzichten muss. Zum Einsatz kommt Wallinius allerdings an diesem Tag nicht.

Karl Wallinius steht nach langer Verletzung wieder im Kader

Seit dem 26. Dezember (36:29 gegen GWD Minden) hatte Wallinius auf seine Rückkehr warten, seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Januar absagen müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine kürzere Leidenszeit hatten die nur kurzzeitig erkrankten Löwen Jannik Kohlbacher und Wallinius-Landsmann Olle Forsell Schefvert. Beide sind wieder an Bord und wollen das Bunt des überraschenden Pokalsieges vor zweieinhalb Wochen viel lieber fortsetzen als die graue Tristesse von fünf Liga-Pleiten in Folge. Die Arena ist mit 13 200 Zuschauern zum ersten Mal seit November 2019 ausverkauft. Die Menge singt: „Frisch auf, frisch auf, mein Badnerland!“ Los geht’s!

Niklas Landin nimmt Uwe Gensheimer (mal wieder) aus dem Spiel

Mit Wucht. Kiel verteidigt aggressiv, konsequent, leidet eher unter offensiven Ballverlusten, die den Löwen eine 6:5-Führung ermöglichen (13.). Forsell Schefvert und Kohlbacher verdichten, stören, im Tor des Gastgebers ist Mikael Appelgren ein paar Mal gut gegen Harald Reinkind und Sander Sagosen zur Stelle. Aber der THW hat eben einen Welthandballer zwischen den Pfosten. Niklas Landin harmoniert prächtig mit der Kieler Deckung, nimmt (wieder einmal) Uwe Gensheimer aus dem Spiel, pariert unter anderem einen Siebenmeter des ehemaligen Nationalmannschaftskapitäns.

THW-Chefcoach Filip Jicha stellt um, bringt Magnus Landin für die defensive Halbposition, Miha Zarabec als Regisseur. Von 9:8 (19.) zieht der THW auf 13:8 davon (27.), bewahrt die Ruhe und hat mit dem Slowenen Zarabec im Eins-gegen-Eins und per Schlagwurf einen starken Vollstrecker. Die Löwen agieren weniger geduldig, nehmen sich überhastete Würfe. Juri Knorr vorbei (25.), Landin pariert Knorr (27.). „Wir haben Knorr komplett aus dem Spiel genommen, den Trichter in der Mitte geschlossen“, wird THW-Superstar Sagosen später erklären. Kiel führt zur Pause mit 15:11.

Lesen Sie auch

Nach der Pause wird es wieder eng. Weil Ex-Zebra Lukas Nilsson einen bärenstarken Tag erwischt hat, Blau-Gelb bis zum 18:19 (40.) leidenschaftlich im Spiel hält. Doch die Zebras knicken nie ein, finden immer wieder Antworten – und zusehends auch Patrick Wiencek am Kreis wie beim sehenswerten „Rückwärtsfallwurf“, eingeleitet von Sagosen (22:19/43.). Der Norweger beweist fantastische Leaderqualitäten. Landins Parade gegen den freien Benjamin Helander ist Initialzündung (48.), Sagosens drei Tore in Serie Vollendung eines fulminanten Crunchtime-Spurts (27:22/54.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

THW-Trainer Filip Jicha: „Ich habe den Elan, diese brutale Energie meiner Mannschaft gespürt“

Der eingewechselte Neu-Nationalkeeper David Späth sorgt mit wichtigen Löwenparaden noch einmal für letzte Farbtupfer, doch der Pokalsiegerbesieger heißt THW Kiel. „Wir konnten den Lauf gegen uns, die Hypothek in der zweiten Halbzeit nicht mehr drehen“, resümiert Löwen-Coach Sebastian Hinze enttäuscht. Filip Jicha ist indes „ein glücklicher Trainer“: „Ich habe den Elan, diese brutale Energie meiner Mannschaft gespürt“, sagt der Tscheche. „Meine Mannschaft hatte viel Ausstrahlung.“

Am Sonntag (16.05 Uhr) heißt der nächste Gegner in der Kieler Arena TSV Hannover-Burgdorf.