﻿TSV Kronshagen entführt drei Punkte beim Preetzer TSV

In der Fußball-Landesliga Mitte hat der Preetzer TSV den Re-Start in die Restrückrunde vergeigt. Das Team von PTSV-Chefcoach Andreas Möller verlor das Heimspiel gegen den stark abstiegsbedrohten TSV Kronshagen überraschend hoch und rutscht in den Abstiegsstrudel.

Preetz. Vor knapp 100 Zuschauern hat der Preetzer TSV am Sonnabend das Nachholspiel im Städtischen Stadion am Jahnplatz gegen den TSV Kronshagen mit 1:4 verloren und steckt mitten im Abstiegskampf der Landesliga Mitte, während die Gäste die Abstiegsränge vorerst verlassen konnten.

Verlieren verboten galt vor dem Anpfiff für beide Mannschaften, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Die Hausherren kamen zunächst besser ins Spiel und begannen druckvoll – allerdings waren sie im Abschluss zu schwach. Nach einer Viertelstunde konnten sich die Gäste von dem Druck befreien und kamen immer wieder zu gefährlichen Konterchancen: Nach einem schnellen Ball in die Tiefe tauchte Lucas Sylla in der 19. Spielminute alleine vor PTSV-Keeper Cedric Cordes auf, vergab jedoch kläglich.

Wagner bringt den TSV Kronshagen in Führung – Hencke legt nach

Besser machte es TSVK-Mittelfeldspieler David Wagner (26.). Der 30-Jährige vollstreckte nach toller Vorarbeit von Lasse Bäsler zur 1:0-Führung für die Kronshagener. Der Oberliga-Absteiger war fortan voll im Spiel und markierte zehn Minuten später das 2:0. Nach einem Freistoß wurde Sebastian Hencke (36.) mustergültig von der rechten Seite bedient und erzielte seinen ersten Saisontreffer. „Wir hatten sehr guten Zugriff auf das Spiel und die Chancen zielstrebig verwertet“, freute sich TSVK-Coach Peter Speth.

Nun rückte TSVK-Keeper Jonas Beckmann zweimal in den Mittelpunkt. Erst parierte der 26-jährige Schlussmann stark gegen Moritz Dannberg (38.), danach scheiterte Neil Helbing an Beckmann.

Preetzer TSV gegen TSV Kronshagen: Möller und Wagner erhöhen auf 4:0

Zur zweiten Halbzeit setzte PTSV-Coach Möller alles auf eine Karte und brachte Torjäger Johannes Schütt für Kocaoglu – ohne Erfolg. Die spielentscheidenden Treffer schossen wiederum die Kronshagener: Erst bediente David Wagner Rune-Kresten Möller, der in der 67. Spielminute zum 3:0 traf – dann kam Wagner (72.) nach einer Rixen-Flanke unbedrängt zum Kopfball und nickte ein. „Die Tore haben meine Jungs sehr gut herausgespielt. Endlich haben sie sich mal belohnt“, so Speth.

Dem kurz zuvor eingewechselten Alexander Frank gelang mit seinem Treffer in der 84. Minute lediglich Ergebniskorrektur. „Der Sieg ist ein Befreiungsschlag für uns. Was er wert ist, wird die Zukunft zeigen. Wir waren schon sehr dominant“, konstatierte Speth, während sein Pendant Andreas Möller von einer in der Höhe verdienten Niederlage sprach.

Schiedsrichter: Jannik Romahn (SV Hemmingstedt) – Tore: 0:1, 0:4 Wagner (26., 72.), 0:2 Hencke (36.), 0:3 Möller (67.), 1:4 Frank (84.) – Zuschauer: 100.