﻿Reiter trotzen dem Wetter beim Mai-Turnier in Schönberg

Schönberg. Beim Mai-Turnier des Probsteier Reitervereins Schönberg wurden 29 Dressur- und Springprüfungen vom Führzügelwettbewerb bis zur Klasse M angeboten. Doch leider spielte das Wetter nicht so ganz mit. Am Sonnabend war es kalt und regnerisch, worunter auch die Prüfungsplätze litten. Glücklicherweise ist die Schönberger Reitanlage groß, und so konnte kurzfristig umgeplant werden. Da der eine Dressurabreiteplatz regelrecht „abgesoffen“ war, wurde das Abreiten in die eine Reithalle verlegt und die andere Reithalle wurde zur Prüfungshalle.

„Das war sicherlich die bessere Lösung, auch wenn draußen reiten sonst eigentlich schöner ist“, fand Mia Muerköster vom gastgebenden Verein. „Die Stimmung war trotzdem sehr entspannt bei allen. Das Turnier war nach der langen Winterpause ein schöner Auftakt für mich auf unserem Vereinsgelände.“ Mit ihrem Last Man’s Chocolate Pie konnte sie eine A**-Dressur gewinnen und sich in zwei weiteren A- und L-Dressuren jeweils auf dem zweiten Rang platzieren.

Auch aus Veranstaltersicht lief das Turnier gut: „Wir hatten rund 300 Starter und sind mit der Menge insgesamt zufrieden. Auch am Sonnabend waren die Prüfungen recht gut besucht, trotz des schlechten Wetters. Am Sonntag war der Springplatz wieder in Ordnung und einen Teil der Prüfungen konnten wir in die Halle verlegen, so dass wir da wetterunabhängig waren“, erzählt Riecke Finck, Pressebeauftragte des PRV Schönberg.

Timo Schramm und Qsieben siegen im M*- und L-Springen

So waren im höchsten Springen, einer Springprüfung der Klasse M* mit direktem Stechen, lediglich acht Reiter-Pferd-Paare am Start. Fehlerfrei blieb keines davon. Timo Schramm (RV Preetz u. Umg.) ritt auf Qsieben H mit vier Fehlerpunkten in 61,53 Sekunden zum Sieg. Sie gewannen auch die Springprüfung der Klasse L.

Jasper Kaak (RFV Höllnhof Schülp) hatte mit Calata K ebenfalls einen Abwurf, das bedeutete Platz zwei. Dritte wurden Janet Maas (TG nach Maas) und Allegro mit acht Fehlerpunkten, auf den vierten Platz ritt Maike Lage (RV Lütjenburg-Mühlenfeld) mit Everglow mit 16 Fehlerpunkten.

Lage und Everglow gewannen am Sonnabend eine Springprüfung der Klasse L mit Siegerrunde. Diese Prüfung war die zweite Station des Bilsen-Cups. Dieser Cup über sechs Turniere wurde von der Pferdeklinik Bilsen in diesem Jahr initiiert. Damit sollen die Veranstalter ländlicher Turniere unterstützt und der Amateur-Springsport gefördert werden. Für die besten Teilnehmer geht es im September zu einem Lehrgang bei Tjark Nagel, ehemaliger internationaler Springreiter, der unter anderem Janne Friederike Meyer-Zimmermann coacht. Von ursprünglich 25 genannten Teilnehmern waren nur 11 Teilnehmer mit ihren Pferden am Start.

Dressur geritten wurde auf zwei Plätzen gleichzeitig. Zur anspruchsvollsten Dressur, einer Dressurprüfung der Klasse M** reisten 13 der 26 genannten Reiterinnen und Reiter an. Der Sieg blieb beim gastgebenden Reitverein: Vanessa Kempkes-Thomaschki (PRV Schönberg) erhielt für ihre Vorstellung mit Farah Felicita eine 8,0. Damit verwies sie Julia Marrancone (Fehmarnscher Ringreiterverein) und Baxter mit 7,6 auf Rang zwei und Christina Ehrengut (RFV Hoisdorf u. Umg.) und Columbus mit 7,1 auf Platz drei.