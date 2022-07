Probsteier SG 2012 lädt zum zweitägigen Sommerturnier ein

Die Probsteier SG 2012 feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Der Verein, der seinerzeit aus dem FC Krummbek und dem TSV Schönberg gebildet wurde, lädt zu einem zweitägigen Turnier ein. Gekickt wird am kommenden Sonnabend und Sonntag auf der Sportanlage in Schönberg.

Die Probsteier SG 2012 lädt am Wochenende zu einem zweitägigen Sommerturnier ein.

Schönberg. Vorhang auf für das Jubiläum der Probsteier SG 2012. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens seit Zusammenschluss des FC Krummbek und des TSV Schönberg richtet der Ost-Verbandsligist am kommenden Wochenende, 30. und 31. Juli, ein Sommerturnier auf der Sportanlage in Schönberg aus.

Teilnehmer sind der TSV Klausdorf, der TSV Plön, der VfL Schwartbuck, der TSV Stein, die SG Dobersdorf/Probsteierhagen, der FC Nordheide, sowie die Probsteier SG 2012 I und II. Gespielt wird in zwei Gruppen. Die Spieldauer in der Gruppenphase beträgt einmal 30 Minuten, während der Finalrunde einmal 45 Minuten. Das Eröffnungsspiel bestreiten am Sonnabend um 12 Uhr die Probsteier SG 2012 II und der FC Nordheide. Für das leibliche Wohl ist rund um das Event gesorgt.