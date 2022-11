﻿Protest abgewiesen: SSC Phoenix Kisdorf legt erneut Einspruch ein

Am 16. Oktober gewannen die Fußballer des TuS Hartenholm in der Verbandsliga mit 1:0 gegen SSC Phoenix Kisdorf. Doch noch ist nicht sicher, dass der TuS die Punkte behalten darf. Die Kisdorfer hatten Protest eingelegt, der abgewiesen wurde. Zufrieden will man sich beim SSC damit aber nicht geben.

Kreis Segeberg. Die Verbandsliga-Partie zwischen den Fußballern des TuS Hartenholm und des SSC Phoenix Kisdorf (Endstand: 1:0) geht in die zweite Verlängerung. Weil der erste Protest der Kisdorfer gegen die Wertung des Spiels vom 16. Oktober abgewiesen wurde, legten die Phoenix-Verantwortlichen mit dem Vorsitzenden Jens Fischer an der Spitze erneut ein Einspruch ein. Was Fischer als unausweichlich bezeichnete, weil der Unparteiische seinen Regelverstoß einräumte. Hartenholms Trainer Martin Genz, der in der Geschichte in eine Hauptrolle geschlüpft war, kann das Vorgehen von Fischer und Co. nicht nachvollziehen. „Ich fand den ersten Einspruch schon sehr fragwürdig und empfinde diesen zweiten Protest als sehr unangenehm.“

Martin Genz sah zweimal Gelb

Was war geschehen? Nachdem Hartenholms Trainer Martin Genz von Schiedsrichter Aslan Gastrock (Neumünster) nach einer halben Stunde die Gelbe Karte gesehen hatte, handelte sich Genz, der sich nach 52 Minuten selbst eingewechselt hatte, nach 76 Minuten eine zweite Verwarnungskarte ein. Ergo hätte er das Feld verlassen müssen. Doch der 35-Jährige durfte die Partie beenden und gemeinsam mit seinen Akteuren die knappe Führung verteidigen.

Schiedsrichter räumt Fehler ein

Dass Genz von Gastrock in der 76. Minute verwarnt wurde, stellte der Schiedsrichter in seiner Stellungnahme „klar und schlüssig dar“, wie es in der Urteilsbegründung heißt. Weil er den Hartenholmer Spielertrainer aber mit einem anderen Spieler verwechselt haben will, nahm Gastrock die persönliche Strafe gegen Genz nicht als zweite Verwarnungskarte wahr. Deshalb sprach er auch keinen Platzverweis, sprich Gelb-Rote Karte, aus. Ergo konnten die Hartenholmer weiterhin in Gleichzahl spielen.

Sportgericht weist Einspruch zurück

Dieser belegbare Fehler des Unparteiischen reichte für das Sportgericht des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands aber nicht aus, um dem Kisdorfer Einspruch stattzugeben. Er wurde als unbegründet zurückgewiesen, weil der Regelverstoß mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von spielentscheidender Bedeutung für den Protestführer war. „Wir hätten mit Nachspielzeit rund 25 Minuten lang in Überzahl gespielt und die Chance, die Partie noch zu drehen wäre sehr wohl viel höher gewesen“, erklärte Jens Fischer, der unmissverständlich klarstellte. „Nicht der TuS Hartenholm oder der SSC Phoenix Kisdorf haben einen Fehler gemacht, sondern der Schiedsrichter. Uns geht es darum, dass der Regelverstoß geahndet wird.“

Spekulationen

Das Gericht entgegnete darauf, dass die „bloß erhöhte Chance eines anderen Verlaufs“ nicht für einen erfolgreichen Protest ausreicht. Und weiter heißt es: „Möglicherweise hätte der Platzverweis die Spieler des TuS Hartenholm noch einmal aufgerüttelt und letzte Kraftreserven freigesetzt. Es ist allgemein bekannt, dass Mannschaften in Unterzahl besonders motiviert sind und den fehlenden Spieler mit Einsatzfreude wettzumachen versuchen. Ob der Feldverweis zu einem Treffer oder gar einem Drehen des Spielstandes zugunsten des SSC Phoenix Kisdorf geführt hätte, ist reine Spekulation.“

Jens Fischer hält Urteil für nicht akzeptabel

Jens Fischer erklärt indes, dass er weder Begründung noch Urteil für akzeptabel hält. „Wenn persönliche Strafen keine Relevanz mehr erlangen, wenn es, wie in diesem Fall, um einen möglichen Spielverlauf geht, dann können wir sie auch gleich abschaffen“, entgegnet er. „Wir haben mehrere Urteile aus der jüngeren Vergangenheit herausgesucht, in denen bei einem ähnlichen Sachverhalt dem Einspruch stattgegeben und ein Wiederholungsspiel angesetzt wurde.“

Martin Genz sieht sein Team weiter als Sieger

Auch für Martin Genz ist der Sachverhalt eindeutig. Aber doch anders: „Wir haben sportlich gewonnen und auch im Nachgang wurden uns die Punkte zugesprochen. Ich verstehe nicht, warum jetzt nicht endlich Ruhe gegeben wird.“