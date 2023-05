﻿Hier gibt’s das Paris-Rückspiel des THW Kiel im Public Viewing

Kiel. Der Traum des THW Kiel vom Final Four in der Champions League lebt. Am Mittwoch, 17. Mai (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) wollen die Zebras von Cheftrainer Filip Jicha den Vier-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel (27:31) an der Seine aufholen. Für seine Fans hat sich der Handball-Rekordmeister am Tag vor Himmelfahrt jetzt etwas Besonderes überlegt und lädt zum Public Viewing in die Kieler Lille Brauerei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer keine Gelegenheit hat, die Zebras nach Frankreich zu begleiten, könnte also am Mittwoch Teil der „Weißen Wand“ vor der Leinwand in den Räumen der Lille Brauerei (Eichkamp 9c) werden.

Tickets für zehn Euro in der THW-Fanwelt

THW-Hallensprecher Carsten „Schoppi“ Schoppenhauer und Maskottchen Hein Daddel werden ein bisschen Heimspiel-Atmosphäre herbeizaubern. Rezepte gegen den Hunger und Durst haben Gastgeber „Lille“ und der Foodtruck von „John’s Burgers“. Einlass ist ab 18.45 Uhr. Tickets – solange der Vorrat reicht zum Preis von zehn Euro – sind in der THW-Fanwelt (Ziegelteich) erhältlich.