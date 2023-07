﻿PSV Neumünster trifft zum Oberliga-Start auf den VfR Neumünster

Neumünster. Knaller zum Oberliga-Start: Gleich am ersten Spieltag (29. Juli 2023) der Oberliga-Saison 2023/2024 empfängt der PSV Neumünster den VfR Neumünster um 14 Uhr an der Stettiner Straße zum Stadtderby. Das Saison-Opening findet einen Tag vorher in Heide statt, wo der Heider SV auf den Aufsteiger MTSV Hohenwestedt trifft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das Stadtderby zum Start ist natürlich eine tolle Geschichte“, sagt PSV-Pressesprecher André Lüneburg. Auswärts starten hingegen der Eckernförder SV und der TSV Bordesholm. Der ESV gastiert am 29. Juli (14 Uhr) beim TSB Flensburg, während Boho zum Aufsteiger Preußen Reinfeld reist.

Inter Türkspor Kiel zum Start gegen SV Todesfelde

Vor einer hohen Start-Hürde steht Inter Türkspor Kiel. Die Ostufer-Kicker beginnen am 30. Juli (15.30 Uhr) mit einem Heimspiel auf dem Hans-Mohr-Sportplatz gegen den Meisterschaftsfavoriten SV Todesfelde.

KN