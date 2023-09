﻿Höchststrafe für Barkelsbyer SV: Punktabzug, Geldstrafe, Spielabbruch

Barkelsby. Der Herrenspielausschuss des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) hat in der vergangenen Woche die Verantwortlichen der Mannschaften in Schleswig-Holstein über die Punktabzüge wegen fehlender Schiedsrichter in Kenntnis gesetzt. Die Höchststrafe haben die Verbandsliga-Kicker des Barkelsbyer SV erfahren: Sechs Punkte Abzug und 1000 Euro Geldstrafe.

Barkelsby rutscht nach Punktabzug auf Abstiegs-Relegationsplatz

Das Thema Punktabzug für fehlende Schiedsrichter sorgt auf den Sportplätzen in allen Spielklassen immer wieder für Gesprächsstoff und kreist über einige Vereine wie ein Damoklesschwert. So auch beim Nord-Verbandsligisten Barkelsbyer SV, dessen Punktepolster nach dem Abzug von sechs Punkten auf lediglich vier Zähler geschmolzen ist. Das Team um Fußball-Obmann Nico Kerber rutschte auf den Abstiegs-Relegationsplatz. „Das ist in unserer sportlichen Situation schon sehr bitter. Hinzu kommen auch noch 1000 Euro Geldstrafe“, sagt Kerber, den das Urteil jedoch nicht unvorbereitet traf.

Nico Kerber, Fußball-Obmann des Barkelsbyer SV, hadert mit dem Regelwerk des SHFV. © Quelle: Julius Thietje/hfr

Regelwerk des SHFV nicht bekannt

Trotzdem hat es für den 26-Jährigen einen faden Beigeschmack. „Wir hatten in der vergangenen Saison auch schon damit zu kämpfen und erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt in einem Herzschlagfinale eintüten können“, so Kerber. Die Verantwortlichen des BSV hatten im November vergangenen Jahres mit zwei Referees eines anderen Vereins Kontakt aufgenommen, die daraufhin ihre Bereitschaft signalisiert hatten, für die Barkelsbyer pfeifen zu wollen. „Wir haben den SHFV daraufhin zum Jahresanfang 2023 in Kenntnis gesetzt, doch die Anmeldung war zu spät – das hätten wir noch im abgelaufenen Jahr machen müssen. Von diesen Statuten wussten wir aber nichts“, ärgert sich Kerber. Auch dass sein Verein drei junge Schiedsrichter im Alter von 15 Jahren zu einem Schiri-Lehrgang angemeldet hat, der dann aufgrund mangelnder Teilnahme abgesagt wurde, wurmt den Obmann. Kerber bestätigt, dass von Vereinsseite eine anwaltliche Prüfung gegen das Regelwerk des SHFV in Erwägung gezogen wird. „Vielleicht bekommen wir noch ein paar Vereine zusammen, die es auch betrifft“, hofft Kerber.

Folgt Wiederholungsspiel beim TSV Hattstedt?

Am vergangenen Freitag erfolgte ein weiterer Tiefschlag. Im Punktspiel beim TSV Hattstedt führten die Barkelsbyer nach 65 Spielminuten verdient mit 3:2, als die Partie abgebrochen wurde. Wie konnte es dazu kommen? BSV-Verteidiger Bo Niklas Hinrichsen stoppte TSV-Angreifer Rinor Ademi mit einem Tackling – Ademi fiel unglücklich auf den Schulter- und Armbereich – zog sich eine schwere Verletzung zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Verantwortlichen des TSV entschieden sich auf Nachfrage des Schiedsrichters für einen Abbruch. „Die Verletzung ist natürlich nicht schön und wir wünschen dem Spieler eine schnelle Genesung, denn die Gesundheit steht über allem. Aber es gibt wahrscheinlich ein Wiederholungsspiel. Das heißt, wieder eine weite Fahrt und wer weiß, ob wir dann wieder die Leistung abrufen können, wie in dem Spiel. Ich hoffe, dass es für uns gewertet wird, denn die Hiobsbotschaften reichen so langsam“, sagt Kerber.

