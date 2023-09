﻿Rad-Bundesliga: Kieler Velocenter Racing Team beendet Saison auf Mittelfeldplatz

Kiel. Das Kieler Velocenter Racing Team hat die Saison in der Rad-Bundesliga auf einem Mittelfeldplatz beendet. Die acht Sportlerinnen belegten unter der Leitung von Gregor Hoops und Andreas Biermann nach den finalen drei Etappen beim Riderman in Bad Dürrheim (Schwarzwald) Rang acht in der Teamwertung. Ein Wettkampfjahr, auf das die Kielerinnen durchaus zufrieden zurückzublicken, das ihre Erwartungen übertraf und in der Nachbetrachtung einige Höhepunkte zu bieten hatte.

Velocenter Racing Team aus Kiel Dritte beim Mannschaftszeitfahren

Highlights wie den dritten Platz beim Mannschaftszeitfahren in Genthin (Sachsen-Anhalt) Anfang September oder Bundesligaplatz vier für Lea Lützen bei der deutschen Meisterschaft im Einzelzeitfahren. Zudem gewann sie die Oderrundfahrt, die in diesem Jahr erstmals mit einem separaten Frauen-Starterfeld ausgetragen wurde. Für die Kielerinnen, die als Teil des Kieler Radsport Vereins an den Start gehen, fuhren Lea Lützen, Rieke Möllering, Nina Heike, Jorid Behn (mit Rang 27 beste Kieler Bundesliga-Fahrerin), Thekla Hilbert, Cordula Biermann, Philine Letz und Amelie Mies.

Den Bundesligatitel in der Mannschaftswertung sicherte sich Maxx-Solar Rose Women Racing aus Erfurt, das mit Katharina Fox ebenfalls die beste Bundesligafahrerin stellt.

KN