﻿Rapp überrascht: Das machen die Wahl-Gerüchte mit Holstein Kiel

Das Gerücht, Holstein-Kiel-Kapitän Hauke Wahl würde am Saisonende seine Zelte beim FC St. Pauli aufschlagen, hat für neue Unruhe unter den Fans der Störche gesorgt. Auch Trainer Marcel Rapp zeigte sich überrascht über die Meldung. Im Team sei der Fall aber kein Thema.

Kiel. Dass sich die Wege von Kapitän Hauke Wahl und Holstein Kiel am Saisonende trennen, ist bereits seit einigen Wochen bekannt. In einer Videobotschaft an die eigenen Anhänger begründete der 28-Jährige seine Entscheidung gegenüber den KSV-Fans. Wahl wolle noch einmal eine neue „Herausforderung“ suchen, einen neuen Impuls bekommen. Seitdem wurde spekuliert, wohin es Wahl im kommenden Sommer ziehen werde.