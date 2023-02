Re-Start mit Rekordspiel

Einen Schritt zur Titelverteidigung im DHB-Pokal will der THW Kiel am Sonntag in Hamburg vor großer Kulisse machen.

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

ein bemerkenswertes Bild bot sich am Mittwochabend in Sieverstedt. In einer Schulsporthalle saßen dort an eilig zusammengestellten Tischen Oberliga-Handballer des TSV Sieverstedt neben Welthandballern des THW Kiel in trauter Runde, um nach dem 45:25-Testspielsieg der Kieler gemeinsam zu Abend zu essen.

Nur drei Tage zuvor hatten acht Kieler in der Tele2-Arena, dem Fußballstadion in Stockholm, noch die WM-Platzierungen ausgespielt – größer können Gegensätze wohl kaum sein.

Vielleicht ist dieser Kontrast für die Zebras aber auch ganz hilfreich, um schnellstmöglich wieder im Hier und Jetzt zu landen, was besonders den alten und neuen Weltmeistern Niklas und Magnus Landin schwerfallen dürfte.

Was aber dringend nötig ist, denn schon am Sonntag steht für den THW Kiel ein Saisonziel auf dem Spiel: Im Viertelfinale um den DHB-Pokal trifft er auf den SC Magdeburg. Es ist die Neuauflage des Vorjahresfinals, das der THW für sich entschied. Und außerdem umweht diese Begegnung Finalcharakter, weil die beiden Top-Klubs sich nicht in Kiel, sondern in Hamburg duellieren. Sie erinnern sich: Die Kieler Wunderino-Arena ist am Wochenende belegt, ein anderer Termin fand sich partout nicht – und bevor sie ihr erstmals seit 2017 im Pokal zugelostes Heimrecht abgaben, zogen die Kieler einen temporären Umzug in die Hamburger Barclays-Arena vor, wo bis in die vergangene Saison die Pokal-Endrunde ausgespielt wurde.

Was als Wagnis begann, verspricht nun ein wahres Handball-Spektakel zu werden. Der HSV, bei großen Spielen in der Barclays-Arena zu Hause, hilft mit Technik aus, frühere THW-Granden wie Torwart Peter Gentzel überlegen, zum Spiel zu kommen, und die Kieler Fans haben einiges geplant, um das „Heimspiel in Hamburg“ zu einem ganz besonderen zu machen.

Schon jetzt ist sicher, dass der THW Kiel in Hamburg einen Rekord aufstellt, denn es sind bereits mehr als die in Kiel maximal möglichen 10285 Tickets verkauft. Karten gibt es nach wie vor unter www.thw-tickets.de.

Und auch aus dem THW-Lazarett gab es unter der Woche gute Nachrichten: Steffen Weinhold ist nach seiner Kreuzband-Teilruptur wieder so weit, dass er in Sieverstedt sein Knie erstmals wieder vorsichtig im Wettkampfeinsatz testete und anschließend sagte: „Ich hoffe, dass ich gegen Magdeburg ein paar Minuten helfen kann.“

Falls Sie es nicht nach Hamburg schaffen, bieten wir am Sonntag ab 15 Uhr unseren Liveticker von der Partie THW Kiel gegen SC Magdeburg an.

Viel Spaß dabei!

Ihre Merle Schaack, THW-Reporterin

Zitat der Woche

Der Pokal und Hamburg - das hat für uns oft gut zuammengepasst. Für uns ist das eine schöne Möglichkeit, uns aus Hamburg zu verabschieden. Ein bisschen symbolisch und romantisch. Filip Jicha THW-Trainer

Allstars der Woche

Geschichte der Woche

