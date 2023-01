﻿Reese-Kalkül: Warum Holstein Kiel auf Millionen-Ablöse verzichtet hat

Kiel/Berlin. Um zwölf Uhr mittags verkündete Fußball-Bundesligist Hertha BSC am Mittwoch offiziell den Vollzug: Flügelspieler Fabian Reese verlässt im Sommer den Zweitligisten Holstein Kiel ablösefrei und wird bis 2026 für die Berliner auflaufen. Die Ambivalenz an diesem Transfer: Trotz des Verlustes an sportlicher Qualität ohne monetäre Gegenleistung beinhaltet die Personalie Reese einen positiven Nebeneffekt für die Störche.

Abgänge zum Nulltarif: Jae-Sung Lee, Janni Serra und Fabian Reese bieten Parallelen

Fakt ist: Eine reale Chance, den 25-jährigen Reese längerfristig an die KSV zu binden, bestand aufgrund dessen sportlich wie finanziell rosigen Zukunft nicht. „Wir haben nahezu ein Jahr lang versucht, Fabians im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag zu verlängern. Leider ist es uns nicht gelungen, Fabian zu halten. Fabian hatte immer den Ansatz, sich bei Holstein Kiel weiter so zu entwickeln, um den nächsten Schritt in seiner Karriere machen zu können“, sagte Holstein-Sportchef Uwe Stöver.

Eine sportliche Entwicklung, die vor Reese zuletzt Janni Serra und Jae-Sung Lee an der Förde vollzogen hatten. Das Trio bietet zudem eine weitere Parallele. Die Holstein-Entscheider gingen bei allen drei Leistungsträgern zu Gunsten der sportlichen Schlagkraft der Mannschaft in ein wirtschaftliches Risiko. Trotz lukrativer Angebote verzichteten Stöver und Co. auf mögliche Verkäufe vor Ablauf der Vertragslaufzeiten und damit auf stattliche Einnahmen. 2018 und 2019 hatten die Transfers von Rafael Czichos (1,8 Millionen Euro), Dominick Drexler (2,5 Millionen Euro), Atakan Karazor (900.000 Euro) oder David Kinsombi (3,5 Millionen Euro) noch für warmen Regen in der Klubkasse gesorgt.

2021 ging die Kieler Rechnung mit dem Fast-Aufstieg und dem DFB-Pokalhalbfinale auf

Während in der Serie 2020/21 die Kieler Rechnung mit dem Fast-Aufstieg ins Oberhaus und dem Einzug ins DFB-Pokalhalbfinale aufging, darf der Tabellenachte von der Förde in dieser Spielzeit auf keine größeren Zusatzeinnahmen aus dem Wettbewerb hoffen. Ein schmaler Grat für den Vereinshaushalt. Dennoch sieht sich Stöver in seiner Personalstrategie grundsätzlich bestätigt. Vor allem beim Vergleich der wirtschaftlichen Potenz einiger Zweitliga-Konkurrenten mit den bescheidenen eigenen Möglichkeiten und dem tatsächlichen sportlichen Ertrag. Immerhin rangieren die Störche im Jahresranking mit 49 Zählern auf Rang sieben, fast gleichauf mit Schwergewichten wie Düsseldorf oder Hannover. Das offizielle Ziel („Etablierung in der Liga“) ist auch dank Reeses Verbleib in dieser Serie derzeit nicht gefährdet.

Keine Sprengung der Gehaltsgefüges: Störche-Biotop als Argument für potenzielle Neuzugänge

Wie aber wollen die Nordlichter künftig dem lauter werdenden Lockruf der satten Gehälter begegnen? „Wir werden unseren Weg der wirtschaftlichen Vernunft nicht verlassen. Größere Ablösesummen können und werden wir nicht zahlen. Und es entspricht auch nicht unserem ökonomischen Ansatz, für einzelne Spieler das bei uns übliche Gehaltsgefüge zu sprengen“, erläutert Stöver und preist in diesem Kontext die speziellen Vorzüge des Kieler Profi-Biotops, in dem halt schon Akteure wie Czichos, Drexler, Karazor, Kingsley Schindler oder Marvin Ducksch sowie die Trainer Markus Anfang, Tim Walter oder zuletzt Ole Werner zu höheren Kicker-Weihen gereift seien: „Wir bieten ein sehr professionelles, aber eben auch ruhiges Betätigungsfeld mit einem klaren fußballerischen Ansatz und der Chance auf Entwicklung. Diesen Status haben wir uns über die letzten Jahre erarbeitet und uns damit auf der Fußball-Landkarte einen Namen gemacht. Es geht aber nicht nur um sportliche Weiterentwicklung, sondern auch um Stabilisierung wie jetzt bei Patrick Erras, Steven Skrzybski oder Lewis Holtby. Auch diese Namen sind gute Argumente für potenzielle Neuzugänge.“

Reeses Laufbahn passt perfekt in den Image-Prospekt der Kieler Störche

Auch die erhöhten Investitionen in den eigenen Nachwuchs sollen sich in Zukunft auszahlen und den Ruf als Ausbildungsverein besonderer Güte manifestieren. Von 2005 bis 2013 hatte der gebürtige Kieler Fabian Reese das Fußball-ABC bei der KSV Holstein erlernt. Danach ging’s zu Schalke 04, eher er im Januar 2020 zu den Störchen zurückkehrte. Und jetzt Hertha BSC. Eine Laufbahn, die perfekt in den Kieler Image-Prospekt passt.