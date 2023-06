﻿Regattaessen beim Kieler Yacht-Club: Feier mit Fokus Ostseeschutz

Kiel. Ganz im Zeichen des Meeresschutzes stand das Regattaessen des Kieler Yacht-Clubs im Rahmen der Kieler Woche, einer „Woche des friedlichen Wettbewerbs, des internationalen Austauschs und des gemeinsamen Feierns der Freude am Segeln“, sagte KYC-Vorsitzender Hauke Berndt.

Beim feierlichen Dinner im Kaisersaal mit rund 200 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Sport stellte der promovierte Meteorologe den Schutz der Meere, insbesondere der Ostsee in den Mittelpunkt.

KYC sagt Nein zum Nationalpark Ostsee

Hier haben sich Todeszonen entwickelt, Munitionsreste werden zu tickenden Zeitbomben. „Wir als Segler und Liebhaber des Meeres haben eine besondere Verantwortung“, betonte Berndt, und dieser Verantwortung würden sich die Stadt Kiel und der KYC stellen: Die Kieler Woche trägt seit 2019 die „Platinum Level Certfication“, die höchste Auszeichnung des Programms „Clean Regattas“.

„100 Prozent unserer Seebahnen für die Kieler-Woche-Regatten liegen in der Potenzialkulisse eines neuen Nationalparks Ostsee. Sollte das so umgesetzt werden, stünde die größte Sportveranstaltung Schleswig-Holsteins und größte Segelveranstaltung weltweit zur Disposition“, warnte der KYC-Vorsitzende. „Als Segelverein und Mitveranstalter der Kieler Woche stehen wir für Nachhaltigkeit im Segelsport und sagen ‚Ja‘ zum Schutz der Ostsee. Zur Schaffung eines Nationalparks Ostsee sagen wir aber aus den oben genannten Gründen nachdrücklich ‚Nein‘“, so Berndt.

KN