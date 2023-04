﻿Mit der Maior startet in Kiel die Regattasaison – Blick auf die Seesegel-WM

Mit der Maior startet am kommenden Wochenende die Regattasaison vor Kiel. Der Auftakt der „Big Boats“ steht dabei schon im Zeichen der ORC-WM, die im August auch auf Stollergrund und Co. ausgetragen wird. Eine hochklassige Regatta als Wettkampftraining und Trainingswettkampf für die Titelkämpfe.

Kiel. Die Segelsaison vor Kiel steht in den Startlöchern, und große Events werfen ihre Schatten voraus. Allen voran die Kieler Woche (17. bis 25. Juni), der Fly-by des Ocean Race am 9. Juni und die ORC-WM (4. bis 12. August). „Wir haben in Kiel wieder eine sehr hochkarätige Saison vor uns und freuen uns auf die umfangreiche Serie von Regatten, die wir den Aktiven 2023 anbieten können“, sagte Organisationsleiter Dirk Ramhorst vom Kieler Yacht-Club.