﻿Regionalliga: Holstein Kiel II mit Alptraumstart beim Hamburger SV II

Hamburg. Zwei Platzverweise und ein 0:4-Debakel! Die Jungstörche haben in der Regionalliga Nord einen Alptraumstart erlebt. Vor 125 zahlenden Zuschauern im Wolfgang-Meyer-Stadion kam Holstein Kiel II beim Hamburger SV II gehörig unter die Räder und findet sich nach dem ersten Spieltag am Tabellenende wieder.

Dabei konnten die Jungstörche im Glutofen Hamburg auf Profiunterstützung zurückgreifen: KSV-Capitano Hauke Wahl, der fünf Monate wegen einer Erkrankung an Pfeifferschen Drüsenbieber pausieren musste, feierte gegen die U 21-Rothosen im Zentrum der Kieler Dreierkette an der Seite von Nico Carrera sein Pflichtspielcomeback. Mit Jonas Sterner als Rechtsaußen stand ein dritter Profi in der Startelf. In die hatte U 23-Coach Sebastian Gunkel mit Kerem Sari und Samuel Lengle zudem zwei Neuzugänge beordert.

HSV bestrafte fehlenden Kieler Zugriff mit früher Führung

Doch die Premiere misslang auf ganzer Linie. Die Jungstörche begannen mit hohem Pressing, aber ohne die nötige Ordnung. Spielerisch befreiten sich die Hamburger aus der vermeintlichen Umklammerung und stießen geradlinig in die Tiefe der sich bietenden Räume. Holstein schwamm – das zentrale Mittelfeld ohne Zugriff, die Abstände zwischen Dreierkette und Außenverteidigern scheunengroß. Die Gastgeber durften sich austoben und jubeln. Arlind Rexhepi zirkelte aus halbrechter Position von der Strafraumgrenze das Leder butterweich ins lange Eck zur Hamburger Führung (10.).

„Wir sind überhaupt nicht richtig ins Spiel gekommen“, bemängelte Gunkel. Die Hansestädter setzten nach. Moses Otuali scheiterte dopptelt (12./13.) an KSV-Keeper Noah Oberbeck, dem stärksten Kieler neben Youngster Niklas Niehoff. Und die Gunkel-Elf? Die kam langsam auf Touren. Eric Gueye tauchte frei vor HSV-Torwart Leo Oppermann, der weit vor seinem Kasten postiert war, auf, spitzelte den Ball an diesem vorbei, doch Hamburgs Leon Sommer grätschte die Kugel vor der Torlinie weg (13.).

Kieler Drangphase kurz vor der Halbzeit ohne Erfolgserlebnis

Kurzfristig duellierten sich die Teams auf Augenhöhe. Niehoff setzte einen Kunstschuss knapp am HSV-Tor vorbei (17.). Jannis Voß läutete mit einem Distanzschuss (34.) eine kurze Kieler Drangphase ein, deren Schlusspunkt Hauke Wahl mit einem Schlenzer nach Lengle-Ecke auf die Querlatte (41.) setzte. Doch auch die Rothosen verbuchten durch den quirligen Robin Velasco, der nach Kilo-Zuckerpass über das Tor lupfte, einen weiteren Hochkaräter (44.).

„Es gab Chancen, um ins Spiel zurückzukommen. Aber wir haben sie nicht genutzt“, setzte Gunkel seine Fehleranalyse fort. Diese Fehler häuften sich nach der Halbzeitpause. Wahl blieb im Laufduell mit Pingdwinde Beleme zu zögerlich. Sari kam auf Kosten eines Freistoßes zur Hilfe: Velasco verwandelte diesen nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff aus 18 Metern zum 2:0 (47.). Gunkel reagierte, wechselte munter durch. Doch der Fehlerteufel ließ sich nicht mehr ausmerzen. Oberbecks Fehlpass im Spielaufbau bestrafte Otuali mit dem 3:0 (61.).

Hamburger SV II – Holstein Kiel II 4:0 (1:0) Hamburger SV II: Oppermann – Sommer (82. Oliveira Kisilowski), Duah, Großer (82. Seifert), Hein – Velasco (77. Harz), Fabisch, Kilo, Rexhepi (79. Sohn) – Beleme (79. Burmeister), Otuali. Holstein Kiel II: Oberbeck – Carrera (57. Kleine-Bekel), Wahl, Sari – Wansiedler (57. Mai), Voß, Lengle, Gueye (77. Prodanovic) – Sterner (63. Saka), Kulikas (77. Schwenk), Niehoff. Schiedsricher: Daniel Fleddermann (VfL Weiße Elf Nordhorn) – Tore: 1:0 Rexhepi (10.), 2:0 Velasco (47.), 3:0 Otuali (61.), 4:0 Fabisch (85.) – Gelbe Karten: Fabisch, Kilo – Gelb-Rote Karte: Sari (67./wh. Foulspiel) – Rote Karte: Lengle (77./grobes Foulspiel) – Zuschauer: 125.

„Das war die Vorentscheidung“, bekannte HSV-Coach Pit Reimers, der seiner Elf zum Saisonstart „eine reife Leistung für ein junges Team“ attestierte. Die HSV-Youngster ließen die Jungstörche alt ausssehen. Wahls Fehlpass in die Füße von Velasco zwang Sari zum nächsten Foulspiel – Gelb-Rote Karte (65.). „Wenn ich schon verwarnt bin, darf ich nicht so in den Zweikampf gehen“, tadelte Gunkel seinen Neuzugang. Zwölf Minuten später musste mit Lengle auch der zweite Startelf-Neuzugang nach eingesprungener Grätsche gegen Sommer vorzeitig zum Duschen – Rote Karte (77.). HSV-Kapitän Jonah Fabisch machte mit dem 4:0 (85.) den Kieler Alptraumstart perfekt.

Schiedsrichter Daniel Fleddermann zeigt Kiel Samuel Lengle (hinter der Nummer 11) die Rote Karte. Der gefoulte Leon Sommer liegt am Boden. © Quelle: KBS-Picture Kalle Meincke

„Ich kann verlieren, aber so darf sich meine Mannschaft nicht präsentieren“, sagte Gunkel mit saurer Miene. Bereits am Freitag (19 Uhr) sind die Jungstörche bei Atlas Delmenhorst wieder gefordert. Allerdings mit dem Handicap, dass Sari und Lengle gesperrt fehlen.