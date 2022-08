﻿Regionalliga: Holstein Kiel II verliert Derby beim VfB Lübeck mit 1:2

Holstein Kiel II kann in der Regionalliga einfach nicht gewinnen. Auch im sechsten Saisonspiel blieben die Jungstörche ohne den ersten Dreier. Im Derby auf der Lübecker Lohmühle verlor die Gunkel-Elf vor 3292 Zuschauern mit 1:2 beim VfB Lübeck.

Lübeck. Niederlagen schmerzen. Derbypleiten erst recht. Und dennoch verlassen die Jungstörche die Lübecker Lohmühle nicht mit gesenkten Köpfen. In einem Duell auf Augenhöhe verlor Holstein Kiel II beim VfB Lübeck vor 3292 Zuschauern mit 1:2. Somit bleibt die Gunkel-Elf auch im sechsten Saisonspiel ohne den erhofften Dreier.

„Wir erwischen einen optimalen Start und schenken dann zwei schnelle Gegentore her“, haderte KSV-Coach Sebastian Gunkel nach der vierten Saisonniederlage. Weil mit Samuel Lengle nach abgesessener Rotsperre endlich ein dritter Innenverteidiger zurückkehrte, ließ Gunkel auf der Lohmühle wieder mit dem Erfolgssystem der Vorsaison spielen: Dreieraufbau statt Viererkette.

Holsteins Noah Awuku feiert Startelfcomeback nach langer Verletzungspause

Im Angriff feierte Noah Awuku nach seiner Kreuzbandverletzung seine Startelfpremiere. Und der 22-Jährige, der in der Vergangenheit so sehr vom Verletzungspech gebeutelt war, zündete sofort den Turbo. Awukus fein getimter Außenristpass fand im Zentrum Youngster Niklas Niehoff, der abgezockt wie ein alter Derbyhase zur Führung vollendete. 1:0 (3.) – Traumstart der Jungstörche!

Derbyfight: Lübecks Morten Rüdiger (re.) beackert Holsteins Nico Carrera mit langem Bein. © Quelle: Jan-Phillip Wottge

Doch die Gastgeber zeigten sich nur wenig geschockt, nahmen sofort Derbytemperatur in den Zweikämpfen auf und zwangen Holstein zu Fehlern. Marius Hauptmann eroberte den Ball an der Kieler Box, zog aus der Drehung ab, traf aber nur den Pfosten. Den Rebound drückte der Ex-Kieler Mats Facklam zum schnellen Ausgleich über die Linie (6.). Die Lohmühle tobte. Der VfB wollte die leichte Verunsicherung der Gäste ausnutzen, doch Felix Drinkuth scheiterte mit einem Kracher von der Strafraumgrenze am starken KSV-Keeper Noah Oberbeck (8.).

VfB Lübeck – Holstein Kiel II 2:1 (2:1) VfB Lübeck: Kirschke – Kölle, Grupe, Löhden (79. Kastenhofer), Rüdiger – Egerer – Hauptmann (68. Taritas), Boland, Gözüsirin (68. Plume), Drinkuth (83. Hovi) – Facklam (72. Thiel).Holstein Kiel II: Oberbeck – Carrera, Lengle (90. Scheibe), Kleine-Bekel – Sterner (84. Ejesieme), Voß, Wolf, Gueye – Niehoff (79. Saka), Kulikas, Awuku (64. Siedschlag).Schiedsrichter: Marco Scharf (TSV Altenwalde) – Tore: 0:1 Niehoff (3.), 1:1 Facklam (6.), 2:1 Drinkuth (15.) – Gelbe Karten: Grupe, Plume/Lengle – Zuschauer: 3292.

Es ging hoch und runter. Kein Taktieren, ein Derbyfußball. Nach Niehoff-Verlagerung ließ Awuku Lübecks Kapitän Tommy Grupe ins Leere laufen, setzte seinen Schuss jedoch neben das VfB-Tor. Auf der Gegenseite antizipierte Drinkuth einen zu schwachen Querpass vom Kieler Geburtstagskind Lucas Wolf, steuerte allein aufs KSV-Tor zu und versenkte flach ins lange Eck zum 2:1 (15.). „Das Tor nehme ich voll auf meine Kappe. Wir machen hier ein Superspiel und schenken uns die Tore selbst ein. Trotzdem hätten wir hier ein zweites Tor erzwingen können“, sagte Wolf an seinem 21. Geburtstag.

Jungstörche wuchern in der Drangphase vor der Halbzeit mit Chancen

Fürwahr! Die Jungstörche erspielten sich kurz vor der Pause Chance um Chance. Grupe klärte in höchster Not mit einem Tackling der Marke „Kann-auch-schief-gehen“ gegen den einschussbereiten Laurynas Kulikas (34.). Nach einem Sterner-Rückpass verzog KSV-Torjäger Kulikas nur um Millimeter (36.) und Niehoffs Schuss 40 Sekunden später wurde zur sicheren Beute von VfB-Keeper Florian Kirschke. Einen Freistoß von Jonas Sterner fischte Kirschke zudem per Faustabwehr von der Torlinie (39.).

„Vor der Halbzeit haben wir genug Möglichkeiten, um das Spiel zu drehen. Wir belohnen uns einfach nicht für unsere guten Leistungen“, ärgerte sich KSV-Kapitän Jannis Voß. Nach der Halbzeit stabilisierten beide Teams ihre Defensive. Chancen blieben Mangelware. Die beste Kieler Chance zum Ausgleich vergab Awuku, als er einen Sterner-Querpass vor Kirschke nicht kontrollieren konnte. „Hier müssen wir nicht verlieren, wir müssen jetzt weiter an uns glauben. Vielleicht gelingt uns gegen Havelse am Mittwoch endlich der erste Sieg“, hofft Voß mit Blick auf das Heimspiel (Mi, 18 Uhr) gegen den Drittligaabsteiger aus Niedersachsen.