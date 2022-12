﻿Regionalliga: Niklas Niehoff lässt Holstein Kiel II gegen Atlas jubeln

Holstein Kiel II kann doch noch gewinnen. Die Remiskönige der Regionalliga Nord besiegten den SV Atlas Delmenhorst deutlich mit 4:0. Youngster Niklas Niehoff feierte nach Knieverletzung ein Traum-Comeback und schnürte einen Dreierpack.

Kiel. Trefferlust statt Chancenfrust: Holstein Kiel II ballerte sich gegen den SV Atlas Delmenhorst die Wut über den im Spiel gegen Blau-Weiß Lohne (1:1) in der Vorwoche betriebenen Chancenwucher von der Seele. Durch den 4:0-Kantersieg am Sonntagnachmittag zogen die Jungstörche in der Regionalliga Nord aufgrund des besseren Torverhältnis an den Delmenhorstern vorbei und kletterten auf den zwölften Tabellenplatz.