Regionalliga Nord: Holstein Kiel II angelt sich Serben Jason Prodanovic

Beim Fußball-Regionalligisten Holstein Kiel II werden Nägel mit Köpfen gemacht: Mit Jason Prodanovic vom KFC Uerdingen und Noah Gumpert (FC Altona 93) sind die ersten Neuzugänge ins Störchenest geflattert. Mit Jannis Voß, Noah Oberbeck und Jan Wansiedler verlängerten Spieler, doch es gibt auch Abgänge.

Kiel.Fußball-Regionalligist Holstein Kiel II mit Jason Prodanovic und Noah Gumpert die ersten Neuzugänge für die neue Saison präsentiert. Der 20-jährige Prodanovic ist ein flexibler Außenverteidiger, der vom West-Regionalligisten KFC Uerdingen an die Kieler Förde wechselt. Der 19-jährige Mittelfeldmann Noah Gumpert kommt vom Regionalliga-Absteiger FC Altona 93.

„Beide passen perfekt in unser Anforderungsprofil“, sagt KSV-Coach Sebastian Gunkel. „Wir sehen bei beiden noch enormes Entwicklungspotenzial und freuen uns auf sie.“ Prodanovic bestritt für die Krefelder in der abgelaufenen Saison 37 von 38 Saisonspielen und lief zudem bereits drei Mal für serbische U-Teams auf. Gumpert, der unter anderem bei Eintracht Norderstedt und dem Eimsbütteler TV ausgebildet wurde, absolvierte in Altona seine erste Saison im Seniorenbereich, erzielte in 24 Spielen vier Tore.